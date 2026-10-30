نوبت دوم آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی سال ۱۴۰۵ در ۳۳ رشته برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال ۱۴۰۵ با رقابت ۵۷ هزار و ۷ نفر در سه نوبت روزهای ۷ و ۸ آبان ماه برگزار می شود.

آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال ۱۴۰۵ طی نوبت عصر روز پنجشنبه ۷ آبان در رشته های مجموعه آموزش پزشکی، مجموعه بهداشت محیط، مجموعه روانشناسی، مجموعه علوم آزمایشگاهی (۱)، مجموعه فیزیک پزشکی، تکنولوژی اتاق عمل، ارتز و پروتز (اعضای مصنوعی و وسایل کمکی)، بهداشت و ایمنی مواد غذایی، بینایی سنجی، بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها، تاریخ علوم پزشکی، تکنولوژی گردش خون، ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی، سلامت در حوادث و بلایا، سلامت جهانی، سم شناسی، مجموعه شنوایی شناسی، شیمی دارویی، فیزیولوژی پزشکی، فناوری اطلاعات سلامت، کاردرمانی، گفتاردرمانی و مهندسی پزشکی (بیومواد) برگزار شد.

این آزمون در صبح جمعه ۸ آبان در رشته های مجموعه پرستاری، مجموعه علوم آزمایشگاهی (۲) و علوم صنایع غذایی برگزار شد.

همچنین آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال ۱۴۰۵ طی نوبت عصر روز جمعه ۸ آبان در رشته های مجموعه علوم آزمایشگاهی (۳)، مدیریت توانبخشی، مجموعه مامایی، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مجموعه تغذیه، مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست، مجموعه فیزیوتراپی، مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، آموزش هوشبری، مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، اپیدمیولوژی، میکروب شناسی مواد غذایی، نانو فناوری پزشکی، اقتصاد بهداشت، اکولوژی انسانی، انفورماتیک پزشکی، آمار زیستی، آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، پدافند غیرعامل در نظام سلامت، ژورنالیسم پزشکی (سلامت و رسانه)، سلامت از دور، سلامت سالمندی، سلامت و ترافیک، سلامت و رفاه اجتماعی، علوم تشریحی، فناوری تصویربرداری پزشکی، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، مددکاری اجتماعی، مددکاری کودک و نوجوان برگزار می شود.

گشایش درب ورود حوزه برای نوبت عصر ساعت ۱۳:۳۰ است و شروع آزمون نوبت عصر راس ساعت ۱۵ عصر است. مدت زمان پاسخگوئی به سوالات کلیه رشته ها ۱۶۰ دقیقه است.

در آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال ۱۴۰۵ تعداد ۵۷ هزار و ۷ نفر ثبت نام کرده اند که این تعداد در ۵۶ رشته یا مجموعه امتحانی به رقابت می پردازند.

آزمون در ۳۹ حوزه امتحانی در ۳۳ شهر و دانشگاه های علوم پزشکی، اراک، اردبیل، ارومیه، اصفهان، اهواز، ایلام، ایران، بندرعباس، بوشهر، بجنورد، بیرجند، تبریز، تهران، زاهدان، زنجان، سمنان، شهرکرد، شهیدبهشتی، شیراز، قزوین، قم، کاشان، کرمان، کرمانشاه، کردستان، گلستان، گناباد، گیلان، لارستان، لرستان، مازندران، مشهد، همدان، یاسوج، یزد برگزار می شود.

براساس زمانبندی اجرایی آزمون، پس از برگزاری آزمون کلید اولیه و مهلت ارسال اعتراض و زمان اعلام کلید نهایی در انتهای دفترچه سوال آزمون اعلام خواهد شد. همچنین کارنامه علمی و دفترچه انتخاب رشته محل در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی هفته دوم آذر منتشر خواهد شد.