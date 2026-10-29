سارق طلاجات در ازنا کمتر از دو ساعت دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امیر ارکیان عصر امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: پس از اعلام وقوع سرقت به‌عنف طلاجات از یک شهروند در منزل خود واقع در یکی از مناطق روستایی شهرستان ازنا، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

شناسایی و دستگیری متهم پیش از خروج از شهرستان

وی افزود: مأموران با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات پلیسی، موفق به شناسایی سارق شدند و در عملیاتی، وی را پیش از خروج از حوزه استحفاظی شهرستان دستگیر کردند.

کشف تمامی طلاجات مسروقه

فرمانده انتظامی ازنا با اشاره به کشف اموال مسروقه در بازرسی از خودروی متهم خاطرنشان کرد: تمامی طلاجات سرقت‌شده کشف شد و در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و متهم برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.