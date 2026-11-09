به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داوود مهدوی ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: پوشش اسلامی زبانی بی‌کلام است که پیوند میان بنده، خالق و پایبندی به ارزش‌های اخلاقی را نشان می‌دهد و این پوشش نوعی حجاب قلبی و ظاهری است که آرامش و وقار را به بانوان می‌بخشد.

وی تصریح کرد: در عصر «فشن‌های غربی» که سعی در یکسان‌سازی فرهنگ‌ها دارند، پوشاک ایرانی-اسلامی سدی در برابر محو شدن هویت‌های ملی است و این پوشاک نشان می‌دهد که یک زن می‌تواند همزمان هم مدرن و باوقار و هم ریشه‌دار و اصیل باشد.

فرمانده سپاه ناحیه ملایر با اشاره به تغییراتی که دشمنان در سال‌های اخیر در پوشش ایرانی- اسلامی ایجاد کرده‌اند، افزود: تغییرات تا حدی بوده که توانسته سبک زندگی ما را تحت‌الشعاع قرار دهد به گونه‌ای که ما شاهد برخی ناهنجاری‌های اجتماعی در سطح جامعه هستیم.

وی با اشاره به برنامه‌های منسجم بسیج در این رابطه، افزود: حفظ و حرمت و صیانت از جایگاه بانوان ایرانی، برنامه‌های اصلی حوزه فرهنگی بسیج بوده و در این راستا برای دومین بار در شهرستان ملایر شاهد برگزاری «جشنواره الوندخت» هستیم.

سرهنگ مهدوی با بیان اینکه فراخوان جشنواره الوند دخت در بخش‌های مختلفی چون طراحی، پوشش، دوخت و پژوهش‌های علمی داده شده است، افزود: هدف اصلی برگزاری این جشنواره پرداختن جدی به هویت تاریخی و فرهنگی ایران اسلامی در بحث پوشش بانوان است و تلاش می‌کنیم از زاویه دیگر به موضوع مد و لباس نگاه کنیم.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی ایران در زمینه پوشش بانوان و آقایان، بیان کرد: اقوام با اصالت ایرانی از دیرباز تاکنون هر کدام دارای پوشش بسیار مشخصی بوده‌اند ملت ایران شایسته بهترین نوع پوشش در سطح دنیا هستند اما متاسفانه با گذر زمان شاهد تحولات فرهنگی عمیقی در این راستا بوده‌ایم.

فرمانده سپاه ناحیه ملایر با اشاره به اینکه هدف از برگزاری این جشنواره طراحی و ارائه لباس‌هایی در چارچوب وقار و شئونات اسلامی و فرهنگ و آیین و آداب و رسوم ایران است، افزود: به دنبال ایجاد یک خلاقیت و نوآوری در تولید پوشاک ایرانی-اسلامی با طرح‌های جدید و جامعه پسند هستیم به گونه‌ای که قابلیت اجرا و تولید در سطح انبوه را داشته باشد.

وی با اشاره به تاثیر شگرف مد و لباس در حوزه فرهنگی جامعه، ادامه داد: پوسترهای جشنواره آماده و دبیرخانه جشنواره با محوریت جامعه زنان بسیج تشکیل شده و شرکت برای عموم آزاد است و هنرمندان می‌توانند تا ۲۸ آبان ماه آثار خود را به دبیرخانه جشنواره واقع در خیابان شهید طاهرنیای ملایر مجتمع بسیج ارسال کنند، پس از بررسی از سوی کارشناسان از نفرات برگزیده تجلیل به عمل می‌آید.

سرهنگ مهدوی با تاکید بر لزوم حمایت از هنرمندان اصیل و متعهد در زمینه پوشاک، افزود: بسیج سازندگی آمادگی کامل حمایت از طرح‌ها برگزیده متناسب با پوشش ایرانی اسلامی را در حد وسیع دارد و امیدواریم بتوانیم بازار مناسبی را برای عرضه محصولات تولیدی در بحث شهرستان استان فراهم کنیم.