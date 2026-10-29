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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۵۴

کشتی آزاد جهان - قزاقستان

شانس برنز برای عموزاد و یزدانی زنده شد

شانس برنز برای عموزاد و یزدانی زنده شد

با راهیابی حریفان رحمان عموزاد و حسن یزدانی، آنها به شانس مجدد راه پیدا کردند و فرصت کسب مدال برنز برای این دو ملی‌پوش کشتی آزاد زنده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان،رحمان عموزاد در ثانیه پایانی کشتی‌اش در یک‌چهارم نهایی مقابل توانیان، رقیب ارمنستانی اخطار گرفت و ۳ بر ۲ شکست خورد.

عموزاد برای حضور در شانس مجدد باید منتظر راهیابی حریف ارمنستانی خود به مرحله فینال بود، که توانیان توانست با شکست حریف خود در نیمه نهایی به فینال صعود کند و به این ترتیب رحمان عموزاد هم به شانس مجدد راه پیدا کرد و شانس کسب مدال برنز برای او زنده شد.

مدال برای یزدانی هم زنده شد

همچنین با صعود آرش یوشیدا به فینال وزن ۹۷ کیلوگرم، حسن یزدانی به شانس مجدد راه یافت. او در نیمه‌نهایی تاج‌الدینوف را ضربه فنی کرد.

کد مطلب 6993724
سیده فرزانه شریفی

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