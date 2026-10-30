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۸ آبان ۱۴۰۵، ۹:۴۵

برگزاری سومین رویداد«حامی»با محوریت توانمندسازی فعالان جمعیت در یاسوج

برگزاری سومین رویداد«حامی»با محوریت توانمندسازی فعالان جمعیت در یاسوج

یاسوج- سومین رویداد «حامی» با هدف توانمندسازی، شبکه‌سازی و ارتقای مهارت‌های اقناعی فعالان حوزه جمعیت و فرزندآوری، با حضور رابطان جمعیت و اعضای تیم‌های ستادی مجمع ملی فعالان جمعیت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح جمعه سومین رویداد «حامی» با هدف توانمندسازی، شبکه‌سازی و ارتقای مهارت‌های اقناعی فعالان حوزه جمعیت و فرزندآوری، با حضور رابطان جمعیت و اعضای تیم‌های ستادی مجمع ملی فعالان جمعیت برگزار شد.

نماینده مجمع ملی فعالان جمعیت در استان کهگیلویه و بویراحمد در حاشیه برگزاری سومین رویداد «حامی» اظهار کرد: این رویداد با عنوان «حامی» (حلقه‌های میانی) و با حضور رابطان جمعیت شهرستان‌های استان در مرکز استان برگزار شده است.

معصومه کریمی با اشاره به فعالیت ۹ رابط جمعیت در شهرستان‌های کهگیلویه و بویراحمد افزود: رابطان شهرستانی به همراه تیم‌های ستادی خود، متشکل از گروه‌های «مادران» و «حفظ حیات»، در این رویداد یک‌روزه حضور دارند.

نماینده مجمع ملی فعالان جمعیت در کهگیلویه و بویراحمد، توانمندسازی، شبکه‌سازی و اقناع مخاطبان در حوزه جمعیت و فرزندآوری را از مهم‌ترین اهداف برگزاری این رویداد عنوان کرد و گفت: در این دوره آموزشی و توجیهی، از ظرفیت استادان برجسته کشوری مجمع ملی فعالان جمعیت، حجت‌الاسلام منفرد و حجت‌الاسلام مهدی‌زاده، استفاده شده است.

کریمی با بیان اینکه ارتقای توانمندی فعالان مردمی و تقویت ارتباط و تعامل میان گروه‌های شهرستانی از محورهای این برنامه است، ابراز امیدواری کرد: برگزاری چنین دوره‌هایی بتواند زمینه‌ساز هم‌افزایی بیشتر فعالان این عرصه و برداشتن گام‌های مؤثر در مسیر تحقق اهداف جوانی جمعیت در استان باشد.

کد مطلب 6994085

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