به گزارش خبرنگار مهر، شهلا محمدحسینی گوشه بعداظهر شنبه در جمع خبرنگاران از آغاز فرآیند ثبت‌نام چهارمین رویداد «جایزه ملی جوانی جمعیت» خبر داد.

وی با تأکید بر اهمیت موضوع جمعیت به عنوان یکی از اولویت‌های راهبردی کشور، اظهار کرد: این رویداد با هدف شناسایی، معرفی و تقدیر از افراد، نهادها و مجموعه‌هایی برگزار می‌شود که در زمینه تغییر الگوی جمعیتی، ترویج ازدواج بهنگام و فرزندآوری اقدامات مؤثر و عملی انجام داده‌اند.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ماده ۱۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، افزود: «جایزه ملی جوانی جمعیت» علاوه بر رویکرد تشویقی، می‌تواند زمینه‌ای برای ارزیابی و معرفی فعالیت‌های موفق در حوزه جمعیت فراهم کند.

وی تصریح کرد: این رویداد در هفت بخش شامل رسانه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی، مدیران، نخبگان و خانواده‌ها برگزار می‌شود.

محمد حسینی با اشاره به زمان‌بندی ثبت‌نام، گفت: فرآیند ثبت‌نام چهارمین رویداد «جایزه ملی جوانی جمعیت» از پنجم شهریورماه ۱۴۰۵ آغاز شده و تا پنجم مهرماه ادامه دارد.

وی بیان کرد: متقاضیان می‌توانند برای ثبت‌نام و ارائه مستندات خود به وب‌سایت ستاد ملی جمعیت به نشانی smj.iripo.ir مراجعه کنند.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری کهگیلویه و بویراحمد در پایان از نخبگان، فعالان اجتماعی، دستگاه‌های اجرایی، رسانه‌ها و خانواده‌های استان خواست با توجه به ظرفیت‌های موجود، در این رویداد ملی مشارکت کرده و اخبار و جزئیات تکمیلی را از طریق شبکه اجتماعی دبیرخانه ستاد ملی جمعیت پیگیری کنند.