رقابت ۲۴۴۲ حسابرس برای ارتقای جایگاه شغلی در مؤسسات حسابرسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جامعه حسابداران رسمی ایران، سیدعلی حسینی، دبیرکل جامعه با اشاره به نقش آزمون‌های رتبه‌بندی در ارتقای کمی و کیفی حرفه حسابرسی اظهار کرد: این آزمون‌ها سازوکاری برای ارزیابی دانش و توانمندی‌های تخصصی کارکنان مؤسسات حسابرسی و فراهم کردن فرصت پیشرفت شغلی آنان است.

به گفته وی، کارکنان مؤسسات حسابرسی با ارتقای رتبه حرفه‌ای می‌توانند مسئولیت‌های بیشتری بر عهده بگیرند و جایگاه شغلی خود را ارتقا دهند. همچنین پذیرفته‌شدگان هر رده، در صورت ارتقا در مؤسسه حسابرسی محل فعالیت خود، می‌توانند از افزایش قابل توجه حقوق و مزایا برخوردار شوند و نقش پررنگ‌تری در فرایند حسابرسی ایفا کنند.

حسینی با اشاره به کاربرد مدارک حاصل از این آزمون‌ها افزود: رتبه‌بندی حرفه‌ای علاوه بر مؤسسات حسابرسی، می‌تواند در مسیر فعالیت‌های مرتبط با بازارهای مالی و اقتصادی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

رقابت ۲۴۴۲ نفر برای کسب سه رتبه حرفه‌ای

بیست‌وهفتمین دوره آزمون رتبه‌بندی کارکنان حرفه‌ای مؤسسات حسابرسی پنجشنبه ۷ آبان ۱۴۰۵ با حضور ۲ هزار و ۴۴۲ نفر از شاغلان حرفه حسابرسی در ۳۳۵ مؤسسه حسابرسی تحت نظارت جامعه حسابداران رسمی ایران برگزار شد.

داوطلبان در پنج شهر تهران، شیراز، مشهد، تبریز و اصفهان برای کسب رتبه‌های حسابرس ارشد، سرپرست حسابرسی و سرپرست ارشد حسابرسی با یکدیگر رقابت کردند. این آزمون از ساعت ۱۴ آغاز شد و با تلاش جامعه حسابداران رسمی ایران و با وجود محدودیت‌های موجود برگزار شد.

بر اساس آمار اعلام‌شده، یک‌هزار و ۵۰۵ مرد و ۹۳۷ زن در این دوره شرکت کردند. از مجموع داوطلبان، یک‌هزار و ۸۹۵ نفر برای کسب رتبه حسابرس ارشد، ۴۵۰ نفر برای رتبه سرپرست حسابرسی و ۹۷ نفر برای رتبه سرپرست ارشد حسابرسی در آزمون حضور یافتند.

بیش از ۹۰ درصد شرکت‌کنندگان آزمون‌های رتبه‌بندی در گروه سنی ۲۰ تا ۳۵ سال قرار دارند و بخش عمده آنان از میان فارغ‌التحصیلان رشته‌های حسابداری، حسابرسی، مهندسی مالی و سایر رشته‌های مرتبط با امور مالی هستند. این ترکیب جمعیتی نشان‌دهنده سهم بالای نیروهای جوان و تحصیل‌کرده در مسیر ورود و پیشرفت حرفه‌ای در صنعت حسابرسی است.

چهار محور تخصصی در آزمون رتبه‌بندی حسابرسان

آزمون رتبه‌بندی کارکنان حرفه‌ای مؤسسات حسابرسی در چهار حوزه حسابداری، حسابرسی، مالیات و قوانین مرتبط با حرفه حسابرسی برگزار می‌شود. منابع آزمون شامل استانداردهای حسابداری و حسابرسی، قوانین مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم، قانون تجارت و قانون بودجه است.

سطح سؤالات متناسب با رتبه حرفه‌ای مورد تقاضای داوطلبان تعیین می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در رده‌های پایین‌تر، مباحث عمومی و مقدماتی و در رده سرپرست ارشد حسابرسی، مباحث تخصصی و پیشرفته‌تر مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران با اشاره به نحوه طراحی سؤالات گفت: طراحی این آزمون‌ها با توجه به انطباق بین‌المللی از نظر سطح و محتوا انجام می‌شود و در تدوین آن‌ها، معیارها و الگوهای حرفه‌ای بین‌المللی مورد توجه قرار می‌گیرد.

به گفته حسینی، این رویکرد می‌تواند به ارتقای کیفیت ارزیابی دانش تخصصی حسابرسان و نزدیک‌تر شدن مسیر آموزش و پیشرفت حرفه‌ای آنان به استانداردهای حرفه‌ای روز کمک کند.

وی همچنین آزمون رتبه‌بندی کارکنان حرفه‌ای مؤسسات حسابرسی را در کنار آزمون ممیزان مالیاتی، از جمله آزمون‌های حرفه‌ای تخصصی دانست که می‌توانند مسیر پیشرفت شغلی و ارزیابی تخصصی شاغلان را شفاف‌تر کنند.

توسعه سرمایه انسانی در حرفه حسابرسی

آزمون‌های رتبه‌بندی تحت نظارت مستقیم جامعه حسابداران رسمی ایران و با حمایت اجرایی مرکز آموزش جامعه حسابداران رسمی برگزار می‌شود و نتایج پذیرفته‌شدگان معمولاً تا دو ماه پس از برگزاری آزمون اعلام خواهد شد.

حسینی در پایان با دعوت از جوانان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های مالی برای توجه بیشتر به حرفه حسابرسی، بر ظرفیت این حوزه برای رشد و توسعه فردی و دستیابی به فرصت‌های شغلی تخصصی تأکید کرد.

به گفته وی، وجود ساختار مشخص برای ارتقای حرفه‌ای و برگزاری آزمون‌های رتبه‌بندی، زمینه مناسبی برای آموزش، ارزیابی و پرورش نیروی انسانی کارآمد فراهم می‌کند؛ نیرویی که بتواند پاسخگوی نیازهای مؤسسات حسابرسی و بازارهای مالی کشور باشد.

برگزاری بیست‌وهفتمین دوره آزمون رتبه‌بندی کارکنان حرفه‌ای مؤسسات حسابرسی نیز در همین چارچوب، با هدف توسعه شایستگی‌های تخصصی، تقویت سرمایه انسانی و ارتقای کیفیت خدمات حسابرسی در کشور انجام شده است.