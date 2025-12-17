برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی حسابداری و مدیریت مالی کشور در بهمن ۱۴۰۴

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، برگزاری این نمایشگاه برای نخستین بار در کشور، پاسخی به یک نیاز دیرینه در اقتصاد ایران محسوب میشود؛ نیازی که سالها در قالب همایشها و رویدادهای محدود مطرح بود، اما اکنون با نگاهی جامع، تخصصی و ساختارمند به مرحله اجرا رسیده است. «Hesab Expo» تلاشی است برای پیوند نظام مند میان خدمات حرفهای حسابداری، مدیریت مالی و فناوریهای پشتیبان کسبوکار.
شکلگیری یک ایده تخصصی پس از چند سال مطالعه
امیر ابراهیم زاده، دبیر شورای سیاست گذاری نمایشگاه حسابداری، مدیریت مالی، نرم افزارها و خدمات وابسته با اشاره به پیشینه شکلگیری این رویداد گفت: ایده برگزاری این نمایشگاه حدود دو تا سه سال پیش و با بررسی خلاء موجود در فضای حرفهای حسابداری کشور شکل گرفت. به گفته وی، پس از تدوین نقشه راه و انجام بررسیهای عمیق، این رویداد با همکاری انجمن مدیران مالی حرفهای و شرکت خدمات نمایشگاهی آروید و با حمایت انجمنهای تخصصی از جمله انجمن حسابداران خبره ایران، حسابداری مدیریت، مهندسی مالی و مرکز پژوهشی مهندسی مالی و سرمایه گذاری بازارساز به مرحله اجرا رسیده است.
وی تاکید کرد: رشته حسابداری یکی از پرجمعیتترین رشتههای دانشگاهی کشور است، اما همچنان جایگاه واقعی خود را در فضای کسبوکار نیافته و بسیاری از کارآفرینان از نقش کلیدی حسابداران و حسابرسان در توسعه سازمانها آگاهی کافی ندارند. این نمایشگاه با هدف معرفی توانمندیهای واقعی این حرفه برگزار میشود.
پاسخ به یک خلاء ساختاری در اقتصاد کشور
دبیر شورای سیاست گذاری نمایشگاه با اشاره به آمارهای رسمی افزود: بیش از دو میلیون شرکت در کشور ثبت شدهاند، اما تنها بخش محدودی از آنها اظهارنامه مالیاتی ارائه میکنند و تعداد بسیار کمتری دارای گزارش حسابرسی هستند. این موضوع نشان دهنده فاصله معنادار میان بنگاههای اقتصادی و خدمات حرفهای حسابداری و حسابرسی است. Hesab Expo با تمرکز بر کیفیت و تخصص، به دنبال پر کردن این خلاء است.
تمرکز ۱۰۰ درصدی بر حسابداری، مدیریت مالی و فناوری
در همین راستا، فاطمه پوریعقوبی دبیر برگزاری نمایشگاه نیز با تاکید بر رویکرد تخصصی این رویداد اعلام کرد: هدف اصلی نمایشگاه، ایجاد بستری مشترک برای گردهمایی فعالان حوزه حسابداری، مالی، نرم افزار، مشاوره و خدمات وابسته است تا جدیدترین راهکارهای فناورانه، مدیریتی و ابزارهای کاهش ریسکهای قانونی در حوزه مالی معرفی شود.
وی افزود: برگزاری این نمایشگاه در مقطع آغاز سال مالی جدید و در آستانه سال ۱۴۰۵، به کسبوکارها این امکان را میدهد تا از دستاوردها و فناوریهای ارائه شده برای برنامهریزی های مالی آینده خود بهره ببرند.
مخاطبان نمایشگاه چه کسانی هستند؟
بر اساس اعلام دبیرخانه نمایشگاه، شرکت کنندگان شامل شرکتهای نرم افزار حسابداری، موسسات حسابرسی، مراکز مشاوره و آموزش مالی، بانکها، استارتاپ های فین تک و ارائه دهندگان خدمات مالی و مدیریتی خواهند بود. بازدیدکنندگان نیز طیف گستردهای از مدیران و معاونان مالی، حسابداران، اساتید و دانشجویان حسابداری، کارآفرینان و صاحبان کسبوکار را در بر میگیرند.
مزایای نمایشگاه برای کسبوکارها و غرفه داران
حسام گودرزی، مدیر اجرایی نمایشگاه حسابداری، مدیریت مالی، نرم افزارها و خدمات وابسته، مهمترین مزیت این رویداد را دسترسی مستقیم و هدفمند به جامعه حرفهای مالی کشور دانست و گفت: با طراحی ثبت نام هدفمند بازدیدکنندگان، برگزاری نشستهای تخصصی، پنل ها و جلسات B۲B، تلاش کردهایم بازگشت سرمایه غرفه داران و اثربخشی حضور آنها را به حداکثر برسانیم.
به گفته وی، این نمایشگاه علاوه بر فرصت برندینگ تخصصی و تولید لید فروش، به صاحبان کسبوکار کمک میکند تا با راهکارهای نوین مالی، ابزارهای تحلیل داده، سیستمهای مدیریت نقدینگی و ظرفیت معافیتهای قانونی آشنا شوند که نتیجه آن کاهش هزینهها، افزایش شفافیت و بهبود تصمیمگیری مالی خواهد بود.
برنامههای جانبی با محور آموزش و کاربرد
در کنار بخش نمایشگاهی، مجموعهای از کارگاههای آموزشی تخصصی، نشستها و پنلهای علمی با محوریت حسابداری، مدیریت مالی، قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی، مشاوره کسبوکار و معرفی محصولات حرفهای برگزار خواهد شد. این برنامهها به صورت رایگان در اختیار بازدیدکنندگان علاقمند قرار میگیرد و با هدف ارتقای دانش مالی و توان رقابتی بنگاهها طراحی شده است.
Hesab Expo؛ آغاز یک مسیر مستمر
دستاندرکاران نمایشگاه تاکید دارند که Hesab Expo تنها یک رویداد سالانه نیست، بلکه بنیان گذار یک حرکت تخصصی مستمر در حوزه مالی کشور خواهد بود؛ حرکتی که هدف نهایی آن تبدیل شدن به مرجع سالانه تصمیم گیری های مالی و تکنولوژیک و گامی موثر در جهت شفافیت مالی و تقویت اقتصاد مولد و پایدار کشور است.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
نظر شما