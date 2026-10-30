ظفرقندی: تشخیص زودهنگام کلید درمان سرطان است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، محمدرضا ظفرقندی، در پنجمین کنگره بین‌المللی انجمن جراحان سرطان ایران در یزد، با تشریح عوامل مؤثر بر موفقیت درمان سرطان، بر نقش آگاهی عمومی، کیفیت خدمات تشخیصی و درمانی و پیگیری وضعیت بیماران پس از جراحی تأکید کرد.

وی با اشاره به وضعیت بیماری سرطان در کشور اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های تخصصی، سرطان‌های پستان، روده بزرگ، معده، پروستات و مثانه از شایع‌ترین سرطان‌ها در ایران هستند.

وزیر بهداشت با تبیین سه عامل اساسی در موفقیت درمان سرطان، نخستین مرحله را پیش از جراحی دانست و گفت: افزایش آگاهی عمومی، ارتقای سواد سلامت و دسترسی عادلانه به خدمات تشخیصی در این مرحله اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه شناسایی علائم هشداردهنده و مراجعه به‌موقع می‌تواند فرصت طلایی درمان را فراهم کند.

ظفرقندی افزود: شرایط اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی نیز بر امکان دسترسی بیماران به خدمات تشخیصی تأثیرگذار است و باید زمینه بهره‌مندی عادلانه افراد از این خدمات فراهم شود.

وی در ادامه، کیفیت و یکپارچگی خدمات درمانی را دومین عامل مؤثر در موفقیت درمان سرطان برشمرد و تصریح کرد: مهارت جراح به‌تنهایی برای دستیابی به نتیجه مطلوب کافی نیست و تشخیص دقیق، تصمیم‌گیری گروهی و چندتخصصی، امکانات درمانی مناسب و کیفیت مراقبت‌ها نیز در این مسیر نقش تعیین‌کننده دارند.

وزیر بهداشت با تأکید بر ضرورت مشارکت متخصصان رشته‌های مختلف در تصمیم‌گیری‌های درمانی، خاطرنشان کرد: باید از تصمیم‌گیری‌های فردی فاصله گرفت و جراحی‌های پیچیده را متناسب با سطح توانمندی و امکانات مراکز درمانی سطح‌بندی کرد.

ظفرقندی مرحله پس از جراحی را سومین بخش مهم در زنجیره درمان سرطان دانست و گفت: پیگیری وضعیت بالینی بیمار، ارائه درمان‌های تکمیلی از جمله پرتودرمانی و درمان‌های هدفمند، بازتوانی و مراقبت‌های حمایتی باید به‌صورت مستمر دنبال شود.

وی ادامه داد: حمایت اجتماعی از بیماران و کاهش موانع مالی و اجتماعی دسترسی به خدمات درمانی نیز از بخش‌های جدایی‌ناپذیر مسئولیت نظام سلامت است و موفقیت درمان تنها به انجام جراحی محدود نمی‌شود.

گفتنی است، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پنجشنبه هفتم آبان‌ماه به همراه علی جعفریان، جانشین وزیر بهداشت و جمعی از مدیران این وزارتخانه، در نشست هیئت‌رئیسه دانشگاه علوم پزشکی یزد حضور یافت و مسائل، چالش‌ها و ظرفیت‌های این دانشگاه را بررسی کرد.