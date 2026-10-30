به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجتبی عرب‌سعیدی در خطبه‌های نمازجمعه اردستان اظهار کرد: یکی از آسیب‌های امروز، فاصله میان سواد واقعی و ادبیات ظاهری برخی افراد در فضای مجازی است؛ به‌طوری‌که گاهی افرادی بدون برخورداری از اطلاعات ابتدایی تاریخی، مطالبی درباره شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی منتشر می‌کنند.

وی با اشاره به حمایت برخی افراد از حکومت پهلوی افزود: کسانی که از این حکومت حمایت می‌کنند، باید حداقل درباره تاریخ حکومت آن‌ها، چگونگی به قدرت رسیدن، نحوه خروج از کشور و اتفاقات دوران سلطنتشان اطلاعات کافی داشته باشند و پیش از انتشار مطالب، مطالعه و تحقیق کنند.

امام‌جمعه موقت اردستان با تأکید بر اینکه نخستین سلاحی که انسان باید به آن مجهز باشد، سلاح علم و آگاهی است، خاطرنشان کرد: علم به‌تنهایی کافی نیست و باید در کنار ایمان و تهذیب نفس قرار بگیرد؛ چراکه علم بدون ایمان و اخلاق ممکن است در اختیار افرادی قرار گیرد که از انسانیت فاصله گرفته‌اند و از دانش خود برای ساخت ابزارهای کشتار و نابودی انسان‌ها استفاده کنند.

عرب‌سعیدی با اشاره به تأکیدات رهبر انقلاب درباره ضرورت تهذیب نفس تصریح کرد: دانش‌آموزان و دانشجویان علاوه بر تحصیل علم، باید ارتباط خود را با خداوند تقویت کنند و با معارف قرآن کریم و اهل‌بیت (ع) آشنایی عمیق داشته باشند.

وی با اشاره به مسئولیت اجتماعی و اخلاقی افراد متخصص بیان کرد: فردی که در جامعه اسلامی و با استفاده از امکانات و بودجه عمومی کشور تحصیل می‌کند و به جایگاه پزشکی می‌رسد، باید در برابر جامعه و انسانیت احساس مسئولیت کند و در شرایطی که فردی در معرض آسیب قرار گرفته است، به وظیفه انسانی و حرفه‌ای خود عمل کند، نه اینکه برخلاف سوگند پزشکی و وجدان خود رفتار کند.

اجتماعات مردمی؛ جلوه‌ای از همبستگی و اقتدار ملی

امام‌جمعه موقت اردستان با اشاره به ضرورت افزایش تلاش برای تقویت اقتدار کشور ادامه داد: رهبر انقلاب بارها بر کار و تلاش مضاعف تأکید کرده‌اند و شرایط فعلی کشور اقتضا می‌کند همه اقشار جامعه، به‌ویژه جوانان و مسئولان، برای افزایش توانمندی و اقتدار ایران بیش از گذشته تلاش کنند.

عرب‌سعیدی تجمعات مردمی و شبانه را از رویدادهای مهم اجتماعی و سیاسی کشور دانست و اضافه کرد: حضور مردم در میادین و اجتماعات شبانه، جلوه‌ای از همبستگی و همراهی مردم با کشور است و این حضور در شرایطی که دشمنان به‌صراحت از تهدید استقلال، هویت و تمدن ایران سخن می‌گویند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

وی با دعوت از اقشار مختلف مردم برای مشارکت در این اجتماعات یادآور شد: همه افراد، اعم از پیر و جوان، نوجوان، دیندار و غیردیندار، اگر دلشان برای ایران و امنیت کشور می‌سوزد، باید در این اتحاد مقدس مشارکت داشته باشند؛ چراکه امنیت از مهم‌ترین نیازهای جامعه است.

امام‌جمعه موقت اردستان با اشاره به پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش برای حضور دانش‌آموزان در میادین در شب‌های چهارشنبه خاطرنشان کرد: از پیشنهادهای مثبت مسئولان باید قدردانی کرد و امیدواریم مجموعه آموزش و پرورش شهرستان نیز برای برگزاری برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی و حضور دانش‌آموزان در اجتماعات مردمی اهتمام داشته باشد.

رسانه‌ها از حاشیه‌سازی و انحراف افکار عمومی پرهیز کنند

عرب‌سعیدی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در انعکاس رویدادهای اجتماعی و سیاسی تاکید کرد: فعالان رسانه‌ای رسالت مهمی در اطلاع‌رسانی دارند و صرف حضور مردم در اجتماعات کافی نیست، بلکه انعکاس این حضور و رساندن پیام آن به مخاطبان نیز اهمیت دارد.

وی بیان کرد: رسانه‌ها باید با برخورداری از سواد رسانه‌ای و شناخت اولویت‌های جامعه، به مسائل اصلی مردم بپردازند و از انتشار مطالب غیرکارشناسی که افکار عمومی را درگیر موضوعات حاشیه‌ای می‌کند، پرهیز کنند.

مسئولان به جای حاشیه‌سازی، پاسخگوی مشکلات معیشتی مردم باشند

امام‌جمعه موقت اردستان تصریح کرد: مجلس باید از ظرفیت نظارتی خود برای بررسی عملکرد وزرا و دستگاه‌های اجرایی استفاده کند و در شرایط فعلی، به‌جای پرداختن به موضوعات حاشیه‌ای، مسائل اصلی کشور از جمله مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را در اولویت قرار دهد.

عرب‌سعیدی با اشاره به افزایش قیمت‌ها و مشکلات اقتصادی مردم خاطرنشان کرد: بخشی از مشکلات اقتصادی ممکن است به شرایط جنگی مرتبط باشد، اما همه مشکلات را نمی‌توان به جنگ نسبت داد و مسئولان باید درباره سایر عوامل مؤثر بر گرانی و وضعیت معیشتی مردم نیز پاسخگو باشند.

وی با اشاره به درخواست خودروسازان برای افزایش ۵۵ درصدی قیمت خودرو اضافه کرد: در شرایطی که مردم با مشکلات اقتصادی و معیشتی مواجه هستند، چنین درخواست‌هایی نیازمند بررسی دقیق و پاسخگویی مسئولان مربوطه است.

موضوع سلاح هسته‌ای باید در چارچوب ملاحظات شرعی و ملی بررسی شود

امام‌جمعه موقت اردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره ساخت سلاح هسته‌ای و خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) بیان کرد: موضوع برخورداری از سلاح هسته‌ای ابعاد مختلفی دارد و باید با توجه به ملاحظات شرعی، سیاسی و امنیتی مورد بررسی قرار گیرد.

عرب‌سعیدی با اشاره به فتوای رهبر شهید انقلاب درباره حرمت سلاح هسته‌ای تصریح کرد: بررسی اینکه آیا با تغییر شرایط، در این زمینه تغییری ایجاد می‌شود یا خیر، در صلاحیت مراجع و مسئولان ذی‌ربط است و افراد نباید خارج از جایگاه تخصصی خود درباره آن حکم قطعی صادر کنند.

وی با اشاره به تهدیدهای خارجی علیه جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: مردم حق دارند درباره چگونگی مواجهه با تهدیدها و حفظ امنیت و استقلال کشور مطالبه‌گری کنند و مسئولان نیز باید با در نظر گرفتن شرایط و منافع ملی، درباره این مسائل تصمیم‌گیری کنند.

امام‌جمعه موقت اردستان با تأکید بر اهمیت برخورداری کشور از نیروهای متعهد و مسئولیت‌پذیر خاطرنشان کرد: مهم‌تر از داشتن تجهیزات و امکانات نظامی، برخورداری از نیروهایی است که به کشور و منافع ملی خود پایبند باشند؛ زیرا قدرت نظامی بدون اراده، تعهد و آمادگی دفاع از کشور نمی‌تواند به‌تنهایی امنیت را تضمین کند.

سیزدهم آبان یادآور دو رویداد مهم در تاریخ انقلاب اسلامی است

عرب‌سعیدی با تبریک هشتم آبان، روز نوجوان، تاکید کرد: این مناسبت به یاد شهادت محمدحسین فهمیده، نوجوان بسیجی دوران دفاع مقدس نام‌گذاری شده است که در جریان محاصره رزمندگان به دست نیروهای دشمن، برای شکستن محاصره و نجات رزمندگان اقدام کرد.

وی با اشاره به فرارسیدن سیزدهم آبان ادامه داد: در سیزدهم آبان سال ۱۳۵۷، جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان در دانشگاه تهران تجمع کردند که این تجمع با برخورد نیروهای حکومت پهلوی مواجه شد و تعدادی از آنان به شهادت رسیدند.

امام‌جمعه موقت اردستان یادآور شد: سیزدهم آبان سال ۱۳۵۸ نیز با تسخیر سفارت آمریکا در تهران همراه بود؛ رویدادی که امام خمینی (ره) از آن به‌عنوان انقلاب دوم یاد کردند.

عرب‌سعیدی با دعوت از مردم برای حفظ اتحاد و همبستگی ملی تأکید کرد: همه باید با تقویت وحدت و حمایت از نیروهای مدافع کشور، برای حفظ امنیت و استقلال ایران تلاش کنند و دعاگوی رزمندگانی باشند که در مسیر دفاع از کشور فعالیت می‌کنند.