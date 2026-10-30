انهدام باند سرقت قطعات خودرو در قم با دستگیری ۵ متهم

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر عباسعلی‌پور اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت لوازم و قطعات خودرو در سطح استان قم، موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت و مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، موفق به شناسایی هویت متهمان شدند.

وی افزود: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد که این سرقت‌ها از سوی باندی سه‌نفره صورت می‌گرفت که اعضای آن با استفاده از یک دستگاه خودروی سمند سورن با پلاک مخدوش، اقدام به سرقت محتویات و قطعات خودروها می‌کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان قم ادامه داد: کارآگاهان با پیگیری مستمر و تکمیل اقدامات شناسایی، متهم اصلی پرونده را شناسایی کردند و پس از هماهنگی با مقام قضایی، وی را در محل سکونتش دستگیر کردند.

وی بیان کرد: در جریان این عملیات، خودروی مورد استفاده اعضای باند نیز کشف شد و در ادامه روند رسیدگی به پرونده، دو نفر دیگر از همدستان متهم و همچنین دو نفر از مالخران شناسایی و بازداشت شدند.

عباسعلی‌پور با اشاره به نتایج تحقیقات انجام‌شده از متهمان گفت: افراد دستگیرشده در جریان بازجویی‌ها به ارتکاب ۱۰ فقره سرقت لوازم و قطعات خودرو اعتراف کردند و بخشی از اموال مسروقه نیز از آنان کشف شد.

وی افزود: با توجه به شناسایی سرقت‌های متعدد و کشف اموال مسروقه، اقدامات تکمیلی برای مشخص شدن ابعاد دیگر فعالیت این باند همچنان ادامه دارد.

رئیس پلیس آگاهی استان قم خاطرنشان کرد: در حال حاضر شناسایی سایر مالباختگان و بررسی احتمال دخالت افراد دیگر در این پرونده در دستور کار قرار دارد و تحقیقات برای شناسایی همدستان احتمالی همچنان ادامه دارد.