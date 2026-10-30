الگوی جهاد اقتصادی و زندگی مجاهدانه در سیره حضرت زهرا (س)

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین آرامی در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه قرچک با اشاره به جایگاه والای حضرت زهرا (س) اظهار داشت: تبعیت واقعی از اهل‌بیت (ع) و حضرت زهرا (س) در عمل و تقوای واقعی معنا پیدا می‌کند.

وی افزود: امروز جهان اسلام و جبهه حق بیش از هر زمان دیگری به انسان‌های مجاهد نیاز دارد و حضرت زهرا (س) از ابتدا تا لحظه شهادت، یک مجاهد فی‌سبیل‌الله در تمامی ابعاد زندگی بود.

امام جمعه قرچک یکی از مهم‌ترین ابعاد زندگی حضرت زهرا (س) را «جهاد اقتصادی» و مدیریت اقتصادی خانواده در شرایط سخت دانست و گفت: امیرالمؤمنین (ع) درباره سختی کار و زحمات فراوان حضرت زهرا (س) در منزل و آثار مشک و آسیاب بر بدن مبارک ایشان سخن گفته‌اند.

آرامی ادامه داد: حضرت زهرا (س) با وجود جایگاه والای خود به عنوان دختر پیامبر اکرم (ص)، هرگز همسر خود را در تنگنای اقتصادی قرار نداد و حتی تنها دارایی خود، یعنی گردنبندشان را در راه خدا صدقه دادند.

وی با اشاره به ماجرای تسبیحات حضرت زهرا (س) بیان کرد: آن حضرت به جای درخواست کنیز از پیامبر اکرم (ص)، تسبیحات معروف را به یادگار گرفتند و این موضوع نشان‌دهنده روحیه مجاهدانه و ساده‌زیستی ایشان است.

امام جمعه قرچک تصریح کرد: آقازاده‌هایی که از منصب و جایگاه پدران خود برای رانت و مال‌اندوزی استفاده می‌کنند، بویی از مکتب حضرت زهرا (س) نبرده‌اند و این رفتار با آموزه‌های اسلام و سیره اهل‌بیت (ع) در تضاد است.

آرامی در ادامه با اشاره به نقش بانوان ایران اسلامی در عرصه‌های مختلف گفت: بانوان کشور با تأسی به الگوی بی‌نظیر حضرت زهرا (س)، در صحنه‌های مختلف از جمله کمک به جبهه مقاومت، دوران کرونا و عرصه کمک‌های مؤمنانه حضوری مؤثر و درخشان داشته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم خداوند متعال توفیق تبعیت عملی از سیره فاطمی و حرکت در مسیر زندگی مجاهدانه و مؤمنانه را به همه ما عنایت فرماید.