امام جمعه سیراف: منشأ آلودگی گاز باید فوری شناسایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد صادق عاشوری در خطبه‌های نماز جمعه سیراف با اشاره به تحولات سیاسی و نظامی آمریکا اظهار کرد: تناقض‌گویی مقام‌های آمریکایی درباره تهدید نظامی علیه ایران، نشان‌دهنده آشفتگی در تصمیم‌گیری و تلاش برای مدیریت افکار عمومی است.

وی با اشاره به آنچه بلوف انتخاباتی کاخ سفید خواند، افزود: تهدیدهای دوپهلو، پنهان‌سازی مشکلات و تلاش برای آزمودن اراده ملت ایران، از محورهای فضاسازی سیاسی آمریکا است؛ در حالی که جمهوری اسلامی با مواضع قاطع، آمادگی دفاعی و اقتدار دریایی نیروهای مسلح در تنگه هرمز، نشان داده است که در برابر تهدید و باج‌خواهی تسلیم نمی‌شود.

امام جمعه سیراف با اشاره به اهمیت راهبردی خلیج فارس و تنگه هرمز تصریح کرد: امنیت این آبراه حیاتی علاوه بر ابعاد نظامی، بر بازارهای جهانی، قیمت نفت و شاخص‌های اقتصادی تأثیرگذار است و هزینه‌های سنگین هرگونه درگیری، محاسبات طرف‌های متجاوز را با چالش مواجه می‌کند.

اقتدار ایران حاصل قدرت درون‌زا است

عاشوری با گرامیداشت ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، اظهار کرد: خصومت آمریکا با جمهوری اسلامی ایران ریشه در استقلال راهبردی، موقعیت ژئوپلیتیک، پیشرفت‌های علمی و دفاعی و انسجام مردمی کشور دارد و سیاست فشار حداکثری نیز نتوانسته اراده ملت ایران را تضعیف کند.

وی همچنین با گرامیداشت سالروز شهادت شهید محمدحسین فهمیده و روز نوجوان و بسیج دانش‌آموزی گفت: شهید فهمیده نشان داد بزرگی روح به سن و سال شناسنامه‌ای ارتباطی ندارد و امروز ادامه راه این شهید در عرصه جهاد علمی، بصیرت، رشد اخلاقی و امیدآفرینی برای پیشرفت کشور معنا پیدا می‌کند.

امام جمعه سیراف با اشاره به مسائل مدیریتی منطقه نیز خواستار حمایت از نیروهای توانمند و دلسوز بومی شد و خاطرنشان کرد: نقد منصفانه و سازنده زمینه‌ساز اصلاح امور است، اما تخریب و سنگ‌اندازی در برابر نیروهای شایسته، مانع پیشرفت و توسعه منطقه می‌شود.

عاشوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتشار بوی نامطبوع گاز در منطقه شیرینو اظهار کرد: طی روزهای اخیر بوی نامطبوع گاز و آلودگی هوا موجب بروز مشکلاتی از جمله سوزش چشم و التهاب گلو برای شهروندان شده و سلامت و آسایش مردم را تحت تأثیر قرار داده است.

وی با تأکید بر اینکه فعالیت‌های صنعتی نباید به قیمت به خطر افتادن سلامت شهروندان تمام شود، افزود: سلامت مردم خط قرمز است و مسئولان محیط‌زیست، بهداشت و صنعت باید بدون فوت وقت منشأ آلودگی را شناسایی و برای رفع آن اقدام کنند.

امام جمعه سیراف همچنین خواستار اطلاع‌رسانی شفاف درباره نتایج بررسی‌ها شد و تأکید کرد: مردم به جای وعده‌های تکراری، انتظار اقدام فوری و مسئولانه برای رفع آلودگی و صیانت از سلامت خود را دارند.