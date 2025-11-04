به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید یحیی‌پور ظهر سه شنبه در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان اظهار کرد: در تاریخ شکوهمند انقلاب اسلامی در مسیر استکبار ستیزی کشور ما فراز فرودهای زیادی داشته اما هرگز میدان را خالی نکرد.

وی سیزدهم آبان را نماد بیداری و استقلال ملی مردم ایران خواند و گفت: حضور پرشور قشرهای مختلف مردم به‌ویژه دانش‌آموزان در این روز، تجدید پیمان با آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

فرمانده سپاه ناحیه رودسر بیان کرد: سیزدهم آبان ماه یادآور سه رخداد تبعید حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، کشتار دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی در سال ۱۳۵۸ به دست دانشجویان پیرو خط امام راحل در تاریخ انقلاب اسلامی است.

سرهنگ یحیی پور ادامه داد :۱۳ آبان فرصتی لست که هرساله غبار فراموشی را بزداییم وآن را به نسل‌های آینده ارائه دهیم تا مسیر استکبار ستیزی را گم نکنیم.

وی گفت: روز ۱۳ آبان روز افتخار پیروزی ملت ایران در همه اعصار خواهد بود وتسخیر لانه جاسوسی هویت آمریکا را مشخص کرد.

فرمانده سپاه رودسر به مذاکره غیر مستقیم آوران با آمریکا در عمان اشاره وگفت: ما در حال مذاکره بودیم که هدف حمله قرار گرفتیم و بسیاری از کودکان، زنان مردان ما به شهادت رسیدند

وی همچنین با اشاره به ایام فاطمیه اظهار کرد: این ایام فرصتی ارزشمند برای تبیین سیره حضرت زهرا (س) و ترویج پیام معنویت، اخلاق و ولایت‌مداری و لازم است با اجرای برنامه‌های فرهنگی اثرگذار و امیدآفرین، گام‌های مؤثری برای تقویت نشاط و آرامش در جامعه برداشته شود.