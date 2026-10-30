به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت‌الله اسماعیلی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گرمسار که در مصلای این شهر برگزار شد، بر ضرورت به‌کارگیری روش‌های صحیح در تربیت فرزندان، نوجوانان و نونهالان تأکید کرد و گفت: در تربیت فرزندان باید یک اصل اساسی را مدنظر قرار داد و آن اینکه تا زمانی که فرزندان، والدین خود را نپذیرند و به آن‌ها اعتماد نداشته باشند، به سخنان و توصیه‌هایشان گوش نخواهند داد.

وی با بیان اینکه والدین برای اثرگذاری بر فرزندان باید از جایگاه محبوبیت و مقبولیت برخوردار باشند، افزود: پدر و مادری که نتوانند در نگاه فرزندان خود محبوب و معقول باشند، نمی‌توانند انتظار داشته باشند که فرزندانشان به توصیه‌ها و رهنمودهای آن‌ها عمل کنند.

امام جمعه گرمسار با تأکید بر ضرورت حساسیت خانواده‌ها نسبت به اصول اساسی تربیت، از جمله اعتقادات دینی و اقامه نماز، اظهار کرد: تربیت فرزندان باید با روش‌های صحیح و متناسب با شرایط سنی آن‌ها دنبال شود و به‌ویژه از دوران کودکی، زمینه آشنایی و انس فرزندان با فرایض دینی مانند نماز فراهم شود.

نماز؛ یکی از مهم‌ترین خدمات تربیتی به نوجوانان

اسماعیلی با اشاره به روز نوجوان و بسیج دانش‌آموزی، بر ضرورت شناخت جایگاه و ظرفیت‌های این قشر در جامعه امروز ایران اسلامی تأکید کرد و گفت: یکی از ارزشمندترین خدماتی که می‌توان به نوجوانان جامعه ارائه داد، فراهم کردن زمینه انس آن‌ها با نماز و تقویت ارتباطشان با خداوند است.

وی با بیان اینکه دانش‌آموزی که با صاحب علم و آفریننده دانش ارتباط نداشته باشد، نمی‌تواند به موفقیت واقعی دست پیدا کند، افزود: دانش‌آموزی که ارتباطی عمیق و مستمر با خالق هستی و سرچشمه علم برقرار کند، علاوه بر موفقیت در تحصیل، فردی تأثیرگذار و عالمی عامل خواهد شد که در آینده می‌تواند در ساختن جامعه نقش‌آفرینی کند.

امام جمعه گرمسار با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر نقش‌آفرینی دانش‌آموزان در ساختن آینده کشور، بیان کرد: بر اساس این نگاه، دانش‌آموزان امروز ایران اسلامی سازندگان فردای کشور هستند و می‌توانند با توانمندی و ظرفیت‌های خود، ایران را به قله‌های پیشرفت و تعالی برسانند.

اسماعیلی با اشاره به وجود استعدادها و نخبگان ارزشمند در میان نوجوانان کشور، تصریح کرد: امروز شاهد حضور نوجوانان و دانش‌آموزان توانمندی در کشور هستیم که باید قدر آن‌ها را بدانیم و برای رشد و شکوفایی استعدادهایشان برنامه‌ریزی کنیم.

وی ادامه داد: دانش‌آموزی که با خداوند ارتباط برقرار کند، هم از نظر شخصیتی و معنوی ساخته می‌شود و هم می‌تواند در ساختن جامعه نقش داشته باشد؛ ازاین‌رو، تأثیر نوجوانان تربیت‌یافته در مکتب اسلام در مقاطع مختلف تاریخ ایران و جهان اسلام به‌روشنی قابل مشاهده است.

شهید فهمیده؛ الگوی بصیرت و فهم در میان نوجوانان

امام جمعه گرمسار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز شهادت شهید محمدحسین فهمیده، این نوجوان شهید را نمونه‌ای از تربیت‌یافتگان مکتب امام خمینی(ره) دانست و افزود: شهید فهمیده، دانش‌آموزی کم‌سن‌وسال اما برخوردار از بصیرت، شناخت و درک عمیق بود که به الگویی ماندگار برای نسل نوجوان تبدیل شد.