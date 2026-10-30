به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید سجاد موسوی، در خطبه های نماز جمعه گلستان، با تأکید بر اینکه صلح پایدار از مسیر اقتدار و مقاومت حاصل می‌شود، اظهار کرد: در شرایط کنونی، ایستادگی و برخورداری از قدرت، زمینه حفظ استقلال و امنیت کشور را فراهم می‌کند و تسلیم‌شدن راهکار دستیابی به صلح نیست.

وی در ادامه، پس از دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و دوری از محرمات، اظهار کرد: انسان در عرصه‌های مختلف زندگی به قدرت تشخیص حق از باطل و مسیر درست از نادرست نیاز دارد و تقوا با ایجاد بینش، بصیرت و آگاهی، این توانایی را در افراد تقویت می‌کند.

امام جمعه گلستات با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان، علت اصلی دشمنی آمریکا با ایران را اقتدار روزافزون کشور دانست و گفت: ایران به قدرتی مستقل و اثرگذار در منطقه و جهان تبدیل شده و همین مسئله موجب نارضایتی آمریکا شده است.

موسوی با اشاره به حضور مردم در خیابان‌ها، عملکرد نیروهای مسلح و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب افزود: این عوامل در جریان جنگ ۴۰ روزه، نقشه دشمن را با شکست مواجه کرد و به گفته وی، معادلات مورد نظر آمریکا را تغییر داد.

وی با اشاره به دیدگاه‌هایی درباره ضرورت پرهیز از جنگ و تأکید بر صلح تصریح کرد: مردم ایران صلح و زندگی می‌خواهند، اما صلح پایدار در شرایط کنونی از مسیر اقتدار، ایستادگی و مقاومت به دست می‌آید، نه تسلیم‌شدن در برابر فشارهای خارجی.

امام جمعه گلستان در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از حضور استاندار تهران در این شهرستان برای افتتاح پروژه‌ها و پیگیری مصوبات سفر قبلی اظهار کرد: بهارستان همچنان با کمبودها و محرومیت‌هایی در حوزه سرانه‌های ورزشی، بهداشتی و آموزشی روبه‌رو است.

موسوی ضمن تقدیر از مسئولانی که پروژه‌ها را در زمان مقرر به بهره‌برداری رسانده‌اند، خواستار پیگیری مستمر مصوبات سفر استاندار شد و تأکید کرد: اجرای تعهدات و مصوبات باید با جدیت دنبال شود و در صورت بروز ترک فعل، برخورد لازم با مسئولان مربوطه صورت گیرد.