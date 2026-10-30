به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور کشورمان در پیامی خطاب به پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، جان‌باختن شماری از شهروندان این کشور در سانحه ریلی را به دولت و ملت اسپانیا تسلیت گفت.

رئیس‌جمهور در این پیام با ابراز همدردی نسبت به حادثه برخورد دو قطار مسافربری، برای قربانیان آرامش و رحمت و برای مصدومان شفای سریع و سلامتی از خداوند خواستار شد.

بر اساس این گزارش‌، این حادثه نزدیک ایستگاه اوردا در استان تولدو، حدود ۱۴۰ کیلومتری جنوب مادرید رخ داد و دست‌کم ۶۸ نفر جان باختند؛ ۵۳ مصدوم نیز همچنان در بیمارستان تحت درمان هستند و ۵۶ نفر ترخیص شده‌اند.

دو قطار در مسیر پرسرعت مادرید به سویل در حال حرکت بودند و در مجموع ۵۴۴ مسافر داشتند؛ یکی از قطارها از پشت با قطاری که متوقف شده بود برخورد کرد و باعث خارج شدن چند واگن از ریل شد.