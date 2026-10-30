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۸ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۵۱

فولادی‌ها از اشتباه بچگانه ما استفاده کردند

فولادی‌ها از اشتباه بچگانه ما استفاده کردند

اهواز - سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم اراک گفت: جو بسیار فوق‌العاده‌ای در ورزشگاه حاکم بود و تیم ما با وجود ارائه نمایشی باکیفیت، روی یک اشتباه بچگانه نتیجه را واگذار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیروز قربانی شامگاه امروز جمعه در نشست خبری پس از شکست یک بر صفر مقابل فولاد خوزستان اظهار کرد: جو بسیار فوق‌العاده‌ای بود و از آن لذت بردم، فوتبال به این می‌گویند و به تیم فولاد برای برد امروز تبریک می‌گویم.

وی با طرح این پرسش که آیا تیم ما واقعاً چهره تیم بازنده را داشت، افزود: باید بگویم ۱۰۰ درصد خیر، چرا که فولادی‌ها از اشتباه بچگانه ما استفاده کردند و به گل رسیدند.

سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم اراک ادامه داد: تیم ما بزرگ می‌شود و این پروسه زمان‌بر است، یکی دو بازی از مسیر خود خارج شدیم ولی امروز حدود ۷۰ دقیقه خوب بازی کردیم.

قربانی بیان کرد: عروسی به کوچه ما می‌آید و معتقدم این بازی کیفیت بالایی از سوی تیم ما به نمایش گذاشت.

کد مطلب 6994583

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