به گزارش خبرنگار مهر، پیروز قربانی شامگاه امروز جمعه در نشست خبری پس از شکست یک بر صفر مقابل فولاد خوزستان اظهار کرد: جو بسیار فوق‌العاده‌ای بود و از آن لذت بردم، فوتبال به این می‌گویند و به تیم فولاد برای برد امروز تبریک می‌گویم.

وی با طرح این پرسش که آیا تیم ما واقعاً چهره تیم بازنده را داشت، افزود: باید بگویم ۱۰۰ درصد خیر، چرا که فولادی‌ها از اشتباه بچگانه ما استفاده کردند و به گل رسیدند.

سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم اراک ادامه داد: تیم ما بزرگ می‌شود و این پروسه زمان‌بر است، یکی دو بازی از مسیر خود خارج شدیم ولی امروز حدود ۷۰ دقیقه خوب بازی کردیم.

قربانی بیان کرد: عروسی به کوچه ما می‌آید و معتقدم این بازی کیفیت بالایی از سوی تیم ما به نمایش گذاشت.