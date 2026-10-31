به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل یوسفی صبح شنبه در جمع خبرنگاران از تداوم عملیات جدول‌ گذاری سایت نهضت ملی مسکن قند حبه یک فارسان خبر داد و گفت: این پروژه با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد تومان و پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد، توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در حال اجراست.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان فارسان گفت: سایت نهضت ملی مسکن قند حبه یک شهرستان فارسان به مساحت چهار هکتار، در حال حاضر شاهد ادامه عملیات جدول‌ گذاری معابر است؛ پروژه‌ای که با هدف تکمیل زیرساخت‌های این سایت مسکونی در حال اجراست.

یوسفی با اشاره به روند اجرای این پروژه اظهار کرد: عملیات جدول‌ گذاری سایت نهضت ملی مسکن قند حبه یک فارسان با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد تومان و توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان چهارمحال و بختیاری در حال انجام است و تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد رسیده است.

وی افزود: در این سایت، ۲۱۰ واحد مسکونی در قالب ۷۰ پلاک زمین، هرکدام به مساحت ۱۸۰ مترمربع، جانمایی شده است و با توجه به پیشرفت اجرای طرح، تعدادی از متقاضیان نیز در واحدهای مسکونی خود ساکن شده‌اند.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان فارسان ادامه داد: تکمیل عملیات جدول‌گذاری و فراهم‌سازی زیرساخت‌های موردنیاز، از اقدامات مؤثر در بهبود شرایط سکونت و آماده‌سازی محیط شهری در سایت‌های نهضت ملی مسکن به شمار می‌رود.