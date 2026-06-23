پابلیکا به گروه پگاه داده کاوان شریف (تپسل) پیوست

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این اتفاق پس از خرید کافهبازار به این گروه در سال ۱۴۰۳، گام تازهای در مسیر بزرگتر شدن این مجموعه و تکمیل زنجیره فعالیتهای آن در اقتصاد دیجیتال ایران به شمار میرود.
پابلیکا طی سالهای گذشته در حوزه انتشار رپورتاژ آگهی، توزیع محتوای برندها و ارتباط با رسانهها فعالیت کرده و به یکی از مجموعههای شناختهشده این بازار تبدیل شده است. بر اساس برنامه اعلامشده، پابلیکا با حفظ نام، تیم و هویت حرفهای خود به فعالیت ادامه میدهد و از ظرفیتهای فنی، اجرایی و توسعهای گروه پگاه داده کاوان شریف برای گسترش محصول و بازار استفاده خواهد کرد.
گام تازه پگاه داده کاوان شریف برای تکمیل یک اکوسیستم دیجیتال
گروه پگاه داده کاوان شریف فعالیت خود را با تمرکز بر تبلیغات دیجیتال و توسعه برند تپسل گسترش داد، اما دامنه فعالیت این مجموعه در سالهای اخیر از تبلیغات فراتر رفته است. اضافه شدن محصولات و شرکتهای مختلف نشان میدهد این گروه در حال حرکت از یک کسبوکار متمرکز بر تبلیغات، به سمت یک گروه فناوری چندوجهی است.
در این ساختار، هر شرکت بخشی از زنجیره اقتصاد دیجیتال را پوشش میدهد؛ از تبلیغات و جذب کاربر تا تحلیل داده، اتریبیوشن، هوش مصنوعی، توزیع اپلیکیشن و خدمات محتوایی. پیوستن پابلیکا نیز یک حلقه تازه به این زنجیره اضافه میکند و دامنه فعالیت گروه را به شبکه توزیع محتوای سازمانی و ارتباط با رسانهها گسترش میدهد.
هادی شریفی مدیرعامل تپسل درباره این تصمیم اعلام کرد: رشد برای ما فقط به معنای ساخت یک محصول جدید نیست. گاهی کنار هم قرار گرفتن تیمهایی که سالها در مسیرهای مکمل فعالیت کردهاند، میتواند ارزش بیشتری برای مشتریان و کل اکوسیستم ایجاد کند. پابلیکا بخشی از زنجیرهای را تکمیل میکند که در سالهای گذشته در گروه پگاه داده کاوان شریف در حال توسعه آن بودهایم.
این رویکرد نشان میدهد هدف تپسل صرفا افزایش تعداد شرکتهای زیرمجموعه نیست. گروه در تلاش است کسبوکارهایی را کنار هم قرار دهد که بتوانند از فناوری، شبکه مشتریان، داده، بازار و زیرساختهای مشترک استفاده کنند و در عین حفظ تخصص خود، فرصتهای تازهای برای رشد ایجاد کنند.
خرید بازار؛ نقطه عطف توسعه گروه پگاه داده کاوان شریف
یکی از مهمترین مراحل این مسیر، انتقال مالکیت بازار به گروه پگاه داده کاوان شریف در سال ۱۴۰۳ بود. این معامله، تصویر عمومی از پگاه داده کاوان شریف را تغییر داد و نشان داد برنامه این گروه محدود به توسعه یک شبکه تبلیغاتی نیست.
بازار بستری است که کاربران، توسعهدهندگان اپلیکیشن، ناشران بازی و کسبوکارهای دیجیتال را به یکدیگر متصل میکند. قرار گرفتن این پلتفرم در کنار تپسل و دیگر راهکارهای گروه، حضور پگاه داده کاوان شریف را از بازار تبلیغات به حوزه توزیع محصولات دیجیتال و ارتباط مستقیمتر با کاربران و توسعهدهندگان گسترش داد.
پیوستن پابلیکا ادامه همین مسیر است. هرچند ابعاد و ماهیت این دو اتفاق متفاوت است، هر دو در یک جهت حرکت میکنند: گسترش دامنه فعالیت گروه و تکمیل حلقههای مختلف زنجیره دیجیتال.
بازار بخش توزیع اپلیکیشن و ارتباط با توسعهدهندگان و کاربران را پوشش میدهد؛ تپسل در حوزه تبلیغات دیجیتال فعال است و دیگر محصولات گروه نیز در بخشهایی مانند داده، هوش مصنوعی و فناوریهای بازاریابی حضور دارند. پابلیکا نیز ظرفیت توزیع محتوا و همکاری با شبکهای از رسانهها و کسبوکارها را به این ساختار اضافه میکند.
پابلیکا با هویت مستقل به مسیر خود ادامه میدهد
پابلیکا در سالهای فعالیت خود، زیرساختی برای انتشار رپورتاژ آگهی و توزیع محتوای سازمانی ایجاد کرده است. این مجموعه به کسبوکارها امکان میدهد انتشار محتوای خود در رسانههای مختلف را برنامهریزی و مدیریت کنند.
گروه پگاه داده کاوان شریف اعلام کرده است که پابلیکا با همان نام، تیم و ساختار حرفهای خود به فعالیت ادامه خواهد داد.
مدیران گروه پگاه داده کاوان شریف در اینباره گفتهاند: هدف ما حفظ و توسعه مسیری است که پابلیکا تا امروز ساخته است. این مجموعه با هویت حرفهای و تیم خود به فعالیت ادامه میدهد و تلاش میکنیم با سرمایهگذاری در فناوری و توسعه بازار، فرصتهای تازهای برای مشتریان و فعالان این حوزه ایجاد کنیم.
حفظ استقلال تخصصی پابلیکا از این جهت اهمیت دارد که بخش مهمی از ارزش این مجموعه در تجربه تیم، ارتباط با رسانهها، شناخت بازار و اعتماد مشتریان آن شکل گرفته است. در مقابل، قرار گرفتن در ساختار یک گروه بزرگتر میتواند دسترسی پابلیکا به منابع فنی، سرمایه، بازارهای جدید و ظرفیتهای مشترک را افزایش دهد.
از مجموعهای تبلیغاتی تا گروهی چندوجهی
تپسل همچنان شناختهشدهترین برند گروه پگاه داده کاوان شریف است، اما تحولات اخیر نشان میدهد هویت این گروه دیگر تنها با تبلیغات دیجیتال تعریف نمیشود. خرید بازار و پیوستن پابلیکا، در کنار توسعه دیگر محصولات گروه، پگاه داده کاوان شریف را به مجموعهای تبدیل کرده است که در بخشهای مختلف اقتصاد دیجیتال حضور دارد.
این تغییر برای جایگاه برند گروه نیز اهمیت دارد. تا پیش از این، نام پگاه داده کاوان شریف بیشتر در کنار تپسل و بازار تبلیغات دیجیتال مطرح میشد، اما اکنون این گروه میکوشد خود را بهعنوان یک هلدینگ فناوری و بازیگری فعال در توسعه اکوسیستم دیجیتال ایران معرفی کند.
در چنین ساختاری، ارزش اصلی فقط از مالکیت چند شرکت به دست نمیآید. موفقیت گروه به این بستگی دارد که تا چه اندازه بتواند میان محصولات، شرکتها، کاربران و مشتریان خود همافزایی ایجاد کند.
برای مثال، یک کسبوکار دیجیتال ممکن است محصول خود را از طریق بازار در اختیار کاربران قرار دهد، برای جذب مخاطب از ظرفیتهای تبلیغاتی تپسل استفاده کند و برای انتشار اخبار و محتوای سازمانی خود به سراغ پابلیکا برود. این مسیر هنوز لزوما بهصورت یک خدمت یکپارچه ارائه نشده است، اما نشان میدهد اجزای گروه چگونه میتوانند بخشهای مختلف مسیر رشد یک کسبوکار را پوشش دهند.
فصل تازه گروه پگاه داده کاوان شریف
پیوستن پابلیکا را باید بخشی از برنامه بلندمدت گروه پگاه برای توسعه از طریق ساخت، سرمایهگذاری و اضافهکردن کسبوکارهای مکمل دانست. این اتفاق نشان میدهد پگاه داده کاوان شریف تنها بر رشد محصولات موجود تکیه ندارد و همکاری با تیمهایی که پیشتر در بازار جایگاه مشخصی ایجاد کردهاند، به یکی از ابزارهای توسعه آن تبدیل شده است.
در این مسیر، خرید بازار در سال ۱۴۰۳ یک نقطه عطف بزرگ بود و پیوستن پابلیکا نیز یک حلقه جدید به ساختار گروه اضافه میکند. نتیجه این تحولات، شکلگیری مجموعهای است که دامنه فعالیت آن از تبلیغات دیجیتال به توزیع اپلیکیشن، داده، فناوری، هوش مصنوعی و خدمات محتوایی گسترش یافته است.
پیام اصلی این تغییرات، حرکت گروه پگاه داده کاوان شریف به سمت تبدیل شدن به یک اکوسیستم بزرگتر فناوری است؛ اکوسیستمی که در آن شرکتهای مختلف ضمن حفظ هویت و تخصص خود، از ظرفیتهای مشترک برای رشد سریعتر و ارائه خدمات متنوعتر استفاده میکنند.
جزئیات برنامههای مشترک پابلیکا و دیگر شرکتهای گروه هنوز بهطور کامل اعلام نشده است، اما جهتگیری کلی روشن است: پگاه داده کاوان شریف قصد دارد با کنار هم قرار دادن کسبوکارهای مکمل، حضور خود را در بخشهای مختلف اقتصاد دیجیتال گسترش دهد و نقش پررنگتری در آینده این بازار داشته باشد.
اطلاعات تکمیلی درباره برنامههای آینده پابلیکا و گروه پگاه داده کاوان شریف از طریق کانالها و وبسایتهای رسمی این مجموعهها منتشر خواهد شد.
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