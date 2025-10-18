به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرتیموری اظهار کرد: علت برگزار نشدن این فستیوال موسیقی در شب گذشته، هماهنگی‌های بیشتر با سازمان منطقه آزاد قشم برای ایجاد امنیت و آرامش شرکت‌کنندگان در محل برگزاری آن بوده است.

وی از فعالان رسانه‌ای و حوزه اطلاع‌رسانی خواست با دقت و صحت در انتشار اخبار، به برگزاری شایسته این رویداد فرهنگی کمک کنند.

سانس اول برنامه‌های امشب با اجرای گروه موسیقی بوتیا بند از ساعت ۱۹ در اسکله روستای جهانی سهیلی و از ساعت ۱۹ با اجرای گروه موسیقی رستاک حلاج در اقامتگاه بوم گردی سمبوک برگزار خواهد شد.

همچنین سانس دوم این فستیوال موسیقی امشب از ساعت ۲۲ با اجرای هادی حدادی در اقامتگاه بوم گردی سمبوک انجام خواهد شد.

فستیوال موسیقی و هنر «کاوان» با حضور هنرمندان و گروه‌های موسیقی جنوب از امشب تا دوم آبان در جزیره قشم برگزار می‌شود، «کاوان» سفری هنری و فرهنگی به جزیره قشم با میراث غنی موسیقایی و آئینی است که قرار است با موسیقی، صنایع دستی و هنرهای نمایشی، میزبان دوستداران موسیقی و فرهنگ بومی جنوب باشد.

فستیوال «کاوان» در ۲ بخش برنامه‌ریزی شده که پنج روز نخست آن شامل اجراهای موسیقی محلی و گروه‌های کوچک خواهد بود. اجراها و شب‌نشینی‌هایی با پس زمینه خلیج همیشه فارس که شامل موسیقی زنده روی لنج، تور ستاره‌شناسی، کارگاه‌های آموزشی صنایع دستی، خوراکی‌ها و غذاهای اصیل جنوب و تفریحات و کمپینگ با محوریت فرهنگ جزیره قشم است.

در بخش دوم این فستیوال که در هفت روز پایانی برنامه‌ریزی شده، چهره‌های سرشناس موسیقی ایران کنسرت‌های یک هزار نفری را در فضای باز روی صحنه خواهند برد تا شب‌نشینی‌هایی موسیقایی، جمع بزرگ‌تری از مشتاقان فرهنگ جنوب را میزبانی کند.

بازارچه دائمی صنایع دستی و خوراکی، تورهای طبیعت گردی، ورزش‌های آبی، تجلیل از چهره‌های فرهنگی و هنری جنوب ایران و نظایر آن از دیگر بخش‌های این فستیوال موسیقی و هنر است.

برگزاری این فستیوال را تشکلی خصوصی شامل اقامتگاه‌داران و فعالان گردشگری جزیره قشم و اهالی روستاهای غرب جزیره برعهده گرفته‌اند که شکلی جدید در برگزاری فستیوالی در بخش خصوصی است.

فستیوال «کاوان» با الهام از واژه‌های «ابرکاوان» یادآور نام قدیمی و شکوه تاریخی جزیره قشم و «کاروان» به معنی حرکت جمعی و نماد سفر، شکل گرفته است.