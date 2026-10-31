به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نصیر زنده‌بودی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی در شهرستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران تجسس کلانتری ۱۱ قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی و افزایش گشت‌های نامحسوس در نقاط مختلف شهر موفق شدند یک نفر سارق را حین ارتکاب مجدد سرقت شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی گناوه با اشاره به سابقه زندان و سرقت های متعدد این سارق تصریح کرد: متهم در جریات تحقیقات و بازجویی های اولیه به هشت فقره سرقت اماکن خصوصی اعتراف که در این راستا پرونده قضایی تشکیل و به دادسرا ارسال شد.