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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۵۵

سارق حرفه‌ای در گناوه دستگیر شد؛ کشف ۸ فقره سرقت

سارق حرفه‌ای در گناوه دستگیر شد؛ کشف ۸ فقره سرقت

بوشهر- فرمانده انتظامی گناوه از دستگیری یک سارق حرفه ای و سابقه دار حین ارتکاب سرقت خبر داد و گفت: متهم به هشت فقره سرقت اماکن خصوصی اعتراف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نصیر زنده‌بودی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی در شهرستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران تجسس کلانتری ۱۱ قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی و افزایش گشت‌های نامحسوس در نقاط مختلف شهر موفق شدند یک نفر سارق را حین ارتکاب مجدد سرقت شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی گناوه با اشاره به سابقه زندان و سرقت های متعدد این سارق تصریح کرد: متهم در جریات تحقیقات و بازجویی های اولیه به هشت فقره سرقت اماکن خصوصی اعتراف که در این راستا پرونده قضایی تشکیل و به دادسرا ارسال شد.

کد مطلب 6994924

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