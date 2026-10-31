حسینی: رژیم اسراییل از همه خط قرمزها عبور کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسینی مدیرعامل سازمان جوانان جمعیت هلال احمر در نشست خبری «زنگ بیداری، از ایران تا فلسطین» اظهار داشت: یکی از چیزهایی که در جمعیت حلال احمر دنبال میشود اصول مسائل بشر دوستانه است. متاسفانه در همه جنگهای اخیر هیچ کدام از پروتکلها رعایت نشد و به تمامی مبانی حقوقی که خود انها تهیه کرده بودند، ازجمله حمله به مدارس، بیمارستانها و …عمل نشد. رژیم اسراییل از همه خط قرمزها عبور کرده است.
وی افزود: در ایام جنگ شاهد اتفاقاتی مثل سیل بودیم که حوادث مرتبط با جنگ و سیل و اتفاقات جاده ای را هم انجام میدادیم.
مدیرعامل سازمان جوانان جمعیت هلال احمر گفت: یک میلیون عضو داوطلب در ایام جنگ را شاهد بودیم.
حسینی گفت: هرزمانی اصابتی رخ میداد همکاران ما در هلال احمر در مدت زمان ۴دقیقه در محل مورد اصابت حضور پیدا میکردند.
وی بیان کرد: در اتفاقات غزه فراخوانی برای اعزام به غزه داشتیم که ۶میلیون نفر در سامانه وبت نام کردند . عدد جهانی داوطلبان برای حضور در غزه ۱۸ میلیون نفر است.
مدیرعامل سازمان جوانان جمعیت هلال احمر ادامه داد: بیش از یکمیلیون نفر در کشور در شرایط بحرانی اعلام کردند که میخواهند داوطلبانه به غزه جهت کمک رسانی بروند.
مدیرعامل سازمان جوانان جمعیت هلال احمر گفت: در همه جنگهای اخیر هیچ کدام از پروتکلها رعایت نشد و رژیم اسراییل از همه خط قرمزها عبور کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسینی مدیرعامل سازمان جوانان جمعیت هلال احمر در نشست خبری «زنگ بیداری، از ایران تا فلسطین» اظهار داشت: یکی از چیزهایی که در جمعیت حلال احمر دنبال میشود اصول مسائل بشر دوستانه است. متاسفانه در همه جنگهای اخیر هیچ کدام از پروتکلها رعایت نشد و به تمامی مبانی حقوقی که خود انها تهیه کرده بودند، ازجمله حمله به مدارس، بیمارستانها و …عمل نشد. رژیم اسراییل از همه خط قرمزها عبور کرده است.
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