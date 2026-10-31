  1. استانها
  2. گیلان
۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

رجبی: ۲۴ مجتمع خدماتی‌ رفاهی در گیلان فعال است

رجبی: ۲۴ مجتمع خدماتی‌ رفاهی در گیلان فعال است

رشت- معاون توسعه مدیریت و منابع اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان از فعالیت ۲۴ مجتمع خدماتی‌رفاهی بین‌راهی در استان خبر داد.

حسن رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت مجتمع‌های خدماتی‌رفاهی بین‌راهی در محورهای مواصلاتی گیلان اظهار کرد: در حال حاضر ۲۴ مجتمع خدماتی‌رفاهی در سطح استان فعال هستند و به مسافران و کاربران جاده‌ای خدمات ارائه می‌کنند.

وی با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی مسافران افزود: این مجتمع‌ها به‌صورت مستمر مورد بازدید و نظارت قرار می‌گیرند تا ضمن بررسی نحوه ارائه خدمات، الزامات بهداشتی و ایمنی نیز به‌درستی رعایت شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان با اشاره به بازدیدهای نظارتی انجام‌شده از ابتدای سال جاری تاکنون بیان کرد: در این بازدیدها وضعیت عمومی مجتمع‌ها، نظافت محیط، رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، شرایط نمازخانه‌ها و سرویس‌های بهداشتی و میزان آمادگی این مراکز برای خدمت‌رسانی به مسافران ارزیابی می‌شود.

رجبی همچنین با اشاره به توسعه زیرساخت‌های ایمنی در محورهای مواصلاتی استان گفت: در حال حاضر ۹۷ دستگاه پل عابر پیاده در سطح گیلان به بهره‌برداری رسیده و در حال استفاده است.

وی با بیان اینکه پل‌های عابر پیاده نقش مهمی در تسهیل تردد ایمن شهروندان دارند، تصریح کرد: این زیرساخت‌ها با کاهش تردد عرضی عابران از محورهای ارتباطی، در پیشگیری از حوادث و ارتقای ایمنی کاربران جاده‌ای مؤثر هستند.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان در پایان تصریح کرد: نظارت بر مجتمع‌های خدماتی‌رفاهی و توسعه زیرساخت‌های ایمنی با هدف ارتقای کیفیت خدمات، افزایش رفاه مسافران و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای سفرهای ایمن در محورهای مواصلاتی استان دنبال می‌شود.

کد مطلب 6995097

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها