رجبی: ۲۴ مجتمع خدماتی‌ رفاهی در گیلان فعال است

حسن رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت مجتمع‌های خدماتی‌رفاهی بین‌راهی در محورهای مواصلاتی گیلان اظهار کرد: در حال حاضر ۲۴ مجتمع خدماتی‌رفاهی در سطح استان فعال هستند و به مسافران و کاربران جاده‌ای خدمات ارائه می‌کنند.

وی با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی مسافران افزود: این مجتمع‌ها به‌صورت مستمر مورد بازدید و نظارت قرار می‌گیرند تا ضمن بررسی نحوه ارائه خدمات، الزامات بهداشتی و ایمنی نیز به‌درستی رعایت شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان با اشاره به بازدیدهای نظارتی انجام‌شده از ابتدای سال جاری تاکنون بیان کرد: در این بازدیدها وضعیت عمومی مجتمع‌ها، نظافت محیط، رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، شرایط نمازخانه‌ها و سرویس‌های بهداشتی و میزان آمادگی این مراکز برای خدمت‌رسانی به مسافران ارزیابی می‌شود.

رجبی همچنین با اشاره به توسعه زیرساخت‌های ایمنی در محورهای مواصلاتی استان گفت: در حال حاضر ۹۷ دستگاه پل عابر پیاده در سطح گیلان به بهره‌برداری رسیده و در حال استفاده است.

وی با بیان اینکه پل‌های عابر پیاده نقش مهمی در تسهیل تردد ایمن شهروندان دارند، تصریح کرد: این زیرساخت‌ها با کاهش تردد عرضی عابران از محورهای ارتباطی، در پیشگیری از حوادث و ارتقای ایمنی کاربران جاده‌ای مؤثر هستند.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان در پایان تصریح کرد: نظارت بر مجتمع‌های خدماتی‌رفاهی و توسعه زیرساخت‌های ایمنی با هدف ارتقای کیفیت خدمات، افزایش رفاه مسافران و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای سفرهای ایمن در محورهای مواصلاتی استان دنبال می‌شود.