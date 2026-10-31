دستگیری ۹ سارق در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی چگنی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شاپور گراوند صبح امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در راستای پاسخ‌گویی به مطالبات مردمی و ارتقای امنیت اجتماعی، مأموران انتظامی شهرستان چگنی طی ۴۸ ساعت گذشته طرحی عملیاتی را به اجرا گذاشتند.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، ۹ سارق دستگیر و هفت فقره سرقت کشف شد. همچنین مأموران انتظامی موفق به کشف چهار کیلو و ۱۴۵ گرم مواد مخدر از نوع تریاک شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان چگنی با اشاره به توقیف سه دستگاه خودرو و پنج دستگاه موتورسیکلت متخلف، تأکید کرد: پلیس با هرگونه اقدام مخل نظم و امنیت عمومی، قاطعانه و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.