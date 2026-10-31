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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۲۲

دستگیری ۹ سارق در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی چگنی

دستگیری ۹ سارق در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی چگنی

چگنی- فرمانده انتظامی چگنی از دستگیری ۹ سارق، کشف هفت فقره سرقت و توقیف هشت دستگاه وسیله نقلیه متخلف در جریان اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی طی ۴۸ ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شاپور گراوند صبح امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در راستای پاسخ‌گویی به مطالبات مردمی و ارتقای امنیت اجتماعی، مأموران انتظامی شهرستان چگنی طی ۴۸ ساعت گذشته طرحی عملیاتی را به اجرا گذاشتند.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، ۹ سارق دستگیر و هفت فقره سرقت کشف شد. همچنین مأموران انتظامی موفق به کشف چهار کیلو و ۱۴۵ گرم مواد مخدر از نوع تریاک شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان چگنی با اشاره به توقیف سه دستگاه خودرو و پنج دستگاه موتورسیکلت متخلف، تأکید کرد: پلیس با هرگونه اقدام مخل نظم و امنیت عمومی، قاطعانه و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6995107

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