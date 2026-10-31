چین: فضا نباید به عرصه رقابت تسلیحاتی تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «گوئو جیاکون» سخنگوی وزارت امور خارجه چین اعلام کرد پکن قاطعانه با تسلیحاتی‌شدن فضای ماورای جو و شکل‌گیری رقابت تسلیحاتی در این حوزه مخالف است.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ صلح و امنیت در فضا گفت کشورها باید از طریق مذاکره، اسناد حقوقی بین‌المللی لازم را برای جلوگیری از استقرار تسلیحات در فضا و پیشگیری از رقابت تسلیحاتی تدوین کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین افزود حفظ صلح پایدار و امنیت جمعی در فضای ماورای جو مستلزم همکاری بین‌المللی و ایجاد چارچوب‌های حقوقی مورد توافق کشورهاست.

چین از سال‌ها پیش خواستار تدوین یک سند حقوقی الزام‌آور برای جلوگیری از استقرار تسلیحات در فضای ماورای جو و پیشگیری از رقابت تسلیحاتی در این حوزه بوده است. پکن و مسکو در سال ۲۰۰۸ پیش‌نویس معاهده‌ای را با هدف جلوگیری از استقرار تسلیحات در فضا و تهدید یا استفاده از زور علیه اشیای فضایی به کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل ارائه کردند.

چین در موضع‌گیری رسمی خود در اکتبر ۲۰۲۶ نیز بر مذاکره برای تدوین یک سند حقوقی بین‌المللی در زمینه کنترل تسلیحات فضایی تأکید کرد.