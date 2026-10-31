به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای پدافند غیرعامل استان گیلان با اشاره به اهمیت راهبردی پدافند غیرعامل اظهار کرد: اهمیت این موضوع در استان‌های شمالی به دلیل شرایط جغرافیایی، جمعیت شناور و ضرورت حفظ زیرساخت‌های حیاتی، دوچندان است.

وی از اجرای ۶۰۰ برنامه در هفته پدافند غیرعامل در گیلان خبر داد و افزود: این برنامه‌ها با شعار «پدافند مردم‌محور، ایران پایدار» و با هدف ارتقای سطح آمادگی و تقویت فرهنگ پیشگیری و مقابله با تهدیدات و شرایط بحرانی برگزار می‌شود.

استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت پیش‌بینی نیازهای اساسی در شرایط بحرانی تصریح کرد: در وضعیت‌های اضطراری، به‌ویژه شرایط جنگی، تأمین مایحتاج ضروری مردم از جمله نان و حفظ پایداری زیرساخت‌های حیاتی نظیر آب، برق، گاز و خدمات درمانی از اولویت‌های اساسی است.

حق‌شناس با اشاره به جمعیت شناور گیلان و افزایش شمار افراد حاضر در استان در مقاطع مختلف سال گفت: این موضوع ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین نیازهای اساسی جمعیت و پیش‌بینی ظرفیت‌های لازم برای مدیریت شرایط بحرانی را دوچندان می‌کند.

وی همچنین بر اهمیت توسعه سامانه‌های هشدار سریع تأکید کرد و افزود: استقرار و تجهیز سامانه‌های هشدار سیل و زلزله در نقاط مختلف استان از جمله اقدامات مهم و ضروری در حوزه پدافند غیرعامل است.

استاندار گیلان در پایان با تأکید بر لزوم آمادگی همه دستگاه‌های اجرایی برای مواجهه با شرایط اضطراری خاطرنشان کرد: پیش‌بینی به‌موقع، تقویت زیرساخت‌ها و آمادگی برای تأمین نیازهای عمومی، نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت بحران و کاهش آسیب‌پذیری استان دارد.