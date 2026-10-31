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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۴۲

استاندار گیلان: ۶۰۰ برنامه در هفته پدافند غیرعامل برگزار می‌شود

استاندار گیلان: ۶۰۰ برنامه در هفته پدافند غیرعامل برگزار می‌شود

رشت- استاندار گیلان از اجرای ۶۰۰ برنامه در هفته پدافند غیرعامل با شعار «پدافند مردم‌محور، ایران پایدار» خبر داد و خواستار تقویت آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مواجهه با بحران‌ها شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای پدافند غیرعامل استان گیلان با اشاره به اهمیت راهبردی پدافند غیرعامل اظهار کرد: اهمیت این موضوع در استان‌های شمالی به دلیل شرایط جغرافیایی، جمعیت شناور و ضرورت حفظ زیرساخت‌های حیاتی، دوچندان است.

وی از اجرای ۶۰۰ برنامه در هفته پدافند غیرعامل در گیلان خبر داد و افزود: این برنامه‌ها با شعار «پدافند مردم‌محور، ایران پایدار» و با هدف ارتقای سطح آمادگی و تقویت فرهنگ پیشگیری و مقابله با تهدیدات و شرایط بحرانی برگزار می‌شود.

استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت پیش‌بینی نیازهای اساسی در شرایط بحرانی تصریح کرد: در وضعیت‌های اضطراری، به‌ویژه شرایط جنگی، تأمین مایحتاج ضروری مردم از جمله نان و حفظ پایداری زیرساخت‌های حیاتی نظیر آب، برق، گاز و خدمات درمانی از اولویت‌های اساسی است.

حق‌شناس با اشاره به جمعیت شناور گیلان و افزایش شمار افراد حاضر در استان در مقاطع مختلف سال گفت: این موضوع ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین نیازهای اساسی جمعیت و پیش‌بینی ظرفیت‌های لازم برای مدیریت شرایط بحرانی را دوچندان می‌کند.

وی همچنین بر اهمیت توسعه سامانه‌های هشدار سریع تأکید کرد و افزود: استقرار و تجهیز سامانه‌های هشدار سیل و زلزله در نقاط مختلف استان از جمله اقدامات مهم و ضروری در حوزه پدافند غیرعامل است.

استاندار گیلان در پایان با تأکید بر لزوم آمادگی همه دستگاه‌های اجرایی برای مواجهه با شرایط اضطراری خاطرنشان کرد: پیش‌بینی به‌موقع، تقویت زیرساخت‌ها و آمادگی برای تأمین نیازهای عمومی، نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت بحران و کاهش آسیب‌پذیری استان دارد.

کد مطلب 6995139

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