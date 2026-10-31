به گزارش خبرگزاری مهر، حمید باسره اظهار داشت: در راستای حمایت از فرزندان تحت حمایت و آینده ای مطلوب برای نسل جوان، کمیته امداد با بهره‌گیری از ظرفیت هم‌افزایی با سایر سازمان ها و خیرین نیکوکار استان در سال تحصیلی جدید ۱۴۰۵-۱۴۰۶ موفق شده است حدود ۷۲ میلیارد و ۹۴۰ میلیون تومان لوازم‌التحریر، کیف و سایر ملزومات آموزشی را بین دانش‌آموزان استان توزیع نماید.

باسره افزود: در حال حاضر ۴۹ هزار و ۴۳۳ دانش‌آموز تحت حمایت این نهاد در مقاطع مختلف تحصیلی در استان به تحصیل اشتغال دارند که بخش عمده‌ای از آنان در مناطق روستایی ساکن هستند.

این مقام مسئول با بیان اینکه از این تعداد، ۲۴ هزار و ۹۲۰ دانش‌آموز دختر و ۲۴ هزار و ۵۱۳ نفر دانش‌آموز پسر هستند، بیان داشت: با حمایت‌های آموزشی و مشاوره‌های تحصیلی این نهاد مقدس، از میان این جمعیت، ۱۰۵ دانش‌آموز موفق به قبولی در آزمون‌های مدارس نمونه دولتی و سمپاد شده‌اند که نشان‌دهنده استعداد و پتانسیل بالای این عزیزان است.

مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان در ادامه بیان داشت: هم‌اکنون، ۱ هزار و ۶۵۲ دانشجو نیز از بین فرزندان مددجویان در دانشگاه‌های دولتی، آزاد، پیام نور، علمی‌کاربردی و... در حال تحصیل هستند که تاکنون حدود ۶۰۰ نفر از آنان با ثبت و ارائه مستندات تحصیلی خود، کمک‌هزینه شهریه تحصیلی را دریافت کرده‌اند.

وی در پایان تأکید کرد: یکی از اولویت‌های اصلی ما، توانمندسازی فکری و تحصیلی فرزندان خانواده های تحت حمایت با هدف قطع چرخه فقر است و همواره تمام تلاش حوزه فرهنگی کمیته امداد این بوده که از شروع تحصیل در مقطع ابتدایی تا پایان فارغ‌التحصیلی همراه دانش‌آموزان و دانشجویان باشد و با پشتیبانی های فرهنگی و آموزشی این نهاد، هیچ کودکی از تحصیل باز نماند و شرایط مطلوب برای آینده‌ای درخشان برای فرزندان خانواده ها فراهم شده تا بتوانند در سالهای آتی نقش مفید و مؤثری در خانواده خود و جامعه ایفا کند.