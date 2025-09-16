درخشش ۷۱ دانش آموز تحت حمایت کمیته امداد هرمزگان در کنکور

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید باسره با اعلام این خبر اظهار کرد: کمیته امداد همواره در حوزه امور فرهنگی و آموزشی برنامه ریزی های اثربخشی در راستای رشد فکری و تحصیلی فرزندان مددجویان و توانمندسازی خانواده‌های تحت حمایت دارد و در حال حاضر حمایت از نخبگان به عنوان یک رویکرد اصلی در این نهاد در دستور کار قرار دارد.

وی به آمار موفقیت‌های دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد در کنکور سراسری سال جاری اشاره کرد و افزود: یک هزار و ۳۰۰ نفر از دانش‌آموزان پرتلاش تحت حمایت این نهاد مقدس، در کنکور سراسری ۱۴۰۴ موفق به کسب رتبه قبولی و واجد شرایط برای انتخاب رشته و ادامه تحصیل در دانشگاه شدند که ۷۱ نفر از این عزیزان به رتبه‌های برتر و مطلوبی در کنکور سراسری ۱۴۰۴ دست یافته‌اند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه امسال همچنین تعداد ۹۳ نفر از دانش آموزان کنکوری تحت حمایت کمیته امداد برای ادامه تحصیلات تکمیلی خود در دانشگاه فرهنگیان قبول شده‌اند، خاطر نشان کرد: در سال جاری تعداد ۱۲۷ دانش آموز این نهاد نیز در مدارس تیزهوشان و ۸۱۸ دانش آموز به مدارس نمونه در سراسر استان راه یافتند که این نشان از رشد و ارتقا ظرفیت‌های فکری و روحی و افزایش اعتماد به نفس و خودباوری در بین مددجویان کمیته امداد دارد.

مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان در پایان گفت: در حال حاضر قریب به ۴۵ هزار دانش آموز تحت حمایت کمیته امداد استان هرمزگان قرار دارند و از خدمات متنوع این نهاد در بخش‌های مختلف، به ویژه حوزه تحصیلی و فرهنگی بهره مند هستند.