به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: بلوک انتخاباتی لیکود به سرکردگی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر فعلی، یک تنزل رتبه آشکار را تجربه کرد و از ۶۸ کرسی فعلی در پارلمان به ۵۳ کرسی رسید. بلوک رقیب لیکود، یعنی یشار به سرکردگی گادی آیزنکوت، فرمانده سابق ارتش تروریستی صهیونیست‌ها، ۴۸ کرسی به دست آورد و اعراب نیز حائز ۱۹ کرسی شدند.

چنانچه آیزنکوت بتواند با اعراب ائتلاف کند، احتمالا نخست‌وزیر بعدی رژیم موقتی صهیونیستی خواهد بود. در این میان، صهیونیست‌های افراطی در تدارک ایجاد آشوب و ترور رهبران عرب جامعه صهیونیستی هستند تا آنها را از ائتلاف با آیزنکوت و تشکیل دولت چپگرا در اراضی اشغالی بازدارند. نخست‌وزیر شدن آیزنکوت به معنای پایان حیات سیاسی نتانیاهوی کودک‌کش نیز خواهد بود.

قصاب کودکان غزه که بیش از ۷۰ هزار انسان بیگناه را در این باریکه سلاخی کرد و اکنون باید با پست نخست‌وزیری رژیم صهیونیستی خداحافظی کند. البته این امکان نیز وجود دارد که با توجه به پیشتازی بلوک انتخاباتی نتانیاهو در کنست، اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور رژیم صهیونیستی، نخستین فرصت را برای تشکیل دولت، در اختیار نتانیاهو قرار دهد و او با وعده‌های بسیار، نیمی از اعراب را به ائتلاف با خود بکشاند. در هر صورت در فقره رژیم کودک‌کش صهیونیستی تفاوتی ماهوی میان آیزنکوت و نتانیاهو وجود ندارد و هر دوی آنها، تروریست‌هایی شناسنامه‌دار و بین‌المللی هستند.

نتانیاهو به دنبال مشروعیت‌زدایی نتایج انتخابات است

رهبران اپوزیسیون رژیم صهیونیستی اعلام کردند نتانیاهو و حزب لیکود کمپینی سازمان‌یافته برای زیر سوال بردن و مشروعیت‌زدایی از نتایج انتخابات کنست به راه انداخته‌اند. در مواجه با این وضعیت، یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی، پس از دیدار با رئیس شاباک تاکید کرد که هیچ خطری نتایج انتخابات را تهدید نمی‌کند و هیچ مانعی برای ادای سوگند نمایندگان کنست وجود ندارد. همچنین گادی آیزنکوت، رئیس حزب یشار، حزب لیکود و نتانیاهو را عامل تلاش برای تضعیف نتایج انتخابات دانست و بر لزوم برگزاری مراسم تحلیف نمایندگان در موعد مقرر تاکید کرد.

این تحولات پس از آن رخ داد که شاباک و کمیته مرکزی انتخابات رژیم صهیونیستی اعلام کردند هیچ‌گونه شواهدی دال بر دستکاری در نتایج یا مخدوش ‌شدن روند انتخابات وجود ندارد و تحقیقات درباره شائبه‌های مطرح‌شده همچنان ادامه دارد. چهره‌های مخالف رژیم صهیونیستی برای بحث در مورد تشکیل دولت ائتلافی پس از انتخابات گرد هم آمده‌اند. یائیر گولان، رئیس حزب چپ‌گرای لیبرال دموکرات، گفت که با گادی آیزنکوت، رقیب اصلی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، دیدار کرده است. گولان پس از این دیدار در پلتفرم ایکس نوشت که نجات اسرائیل در گرو اما و اگر است.

گولان همچنین با منصور عباس، رهبر حزب فهرست متحد عرب موسوم به رعم که عملگرا تلقی می‌شود و همچنین با یائیر لاپید، رهبر سابق مخالفان، دیدار کرد. گولان بعدا اظهار داشت که می‌خواهد همه گزینه‌ها را بررسی و با همه شرکا همکاری کند. او اخیرا خواستار ائتلاف با احزاب عربی شد که در انتخابات عملکرد قوی داشتند، اما سایر احزاب مخالف تاکنون این پیشنهاد را رد کرده‌اند.

نتانیاهو ،بدون اکثریت پارلمانی

اما در ادامه بن‌بست جاری در اراضی اشغالی پس از انتخابات کنست رژیم صهیونیستی، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم در حالی که اکثریت کرسی‌ها را نیز در اختیار ندارد، ادعا کرد که نباید کابینه‌ای با حضور فهرست‌های عربی تشکیل شود! این در حالی است که با اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی یا همان کنست رژیم صهیونیستی، هیچ‌یک از بلوک‌های سیاسی موفق به کسب حدنصاب ۶۱ کرسی برای تشکیل کابینه نشدند تا بحران سیاسی در تل‌آویو وارد مرحله‌ای جدید شود. بلوک نتانیاهو که احزاب راست‌گرا و راست افراطی را دربر می‌گیرد، ۵۳ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست را به دست آورد.

کمیته مرکزی انتخابات رژیم صهیونیستی روند شمارش نهایی آرا از جمله صندوق‌های موسوم به پاکت‌های دوگانه، مربوط به نظامیان، زندانیان، بیماران و افراد معذور از حضور در شعب اصلی را با ثبت مجموع پنج میلیون و ۶۹۷ هزار و ۲۹۰ رأی به پایان رساند. با قطعی شدن این ارقام، هیچ‌کدام از بلوک‌های سیاسی موفق به کسب حدنصاب ۶۱ کرسی برای تشکیل کابینه رژیم نشدند؛ ائتلاف به سرکردگی بنیامین نتانیاهو، ۵۳ کرسی، ائتلاف رقیب به ریاست گادی آیزنکوت ۴۸ کرسی و احزاب عربی نیز در مجموع ۱۹ کرسی را به خود اختصاص دادند.

طرح سری نتانیاهو که در نطفه خفه شد

اما طبق افشاگری برخی از روزنامه‌نگاران سرشناس صهیونیستی، نتانیاهو تا لحظه آخر، پیش از برگزاری انتخابات، امید به جلب نظر مساعد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای تجاوز مجدد به ایران داشت؛ تا از این طریق، انتخابات را به تعویق بیندازد. در همین راستا، رونن برگمن، روزنامه‌نگار معروف صهیونیستی در یدیعوت آخارونت نوشت: تلاش‌های نتانیاهو برای برافروختن جنگ پیش از انتخابات متوقف شد، اما او تا آخرین لحظه ناامید نشد. مقام‌های ارشد امنیتی فاش می‌کنند که نخست‌وزیر برای اقدامی که لزوما حمله هوایی نیست فشار می‌آورد، به این فرض که به واکنشی ایرانی منجر خواهد شد؛ این اقدام خشم و نگرانی در رأس ستاد کل ارتش اسرائیل، از جمله در نیروی هوایی و جامعه اطلاعاتی را برانگیخت تا اینکه از دستور کار خارج شد. پس از بسته شدن صندوق‌های رأی، احتمال از سرگیری آتش بیشتر می‌شود.

بنا به نوشته برگمن، یک‌شنبه گذشته، در ساعتی دیروقت، مجموعه‌ای از نشست‌ها و تماس‌های تلفنی میان مقام‌های آگاه از تحولات در دستگاه امنیتی و چند تن از رهبران احزاب بلوک تغییر به رهبری آیزنکوت برگزار شد. در آن نشست‌ها، نگرانی از یک ربایش مطرح شد که نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو درصدد پیشبرد آن بود؛ اقدامی در ایران که لزوما حمله هوایی نیست. در این میان، سوءظنی که در میان مقام‌های ارشد دستگاه امنیتی شکل گرفت، نتیجه زنجیره تحولات در محور اورشلیم-واشنگتن-تهران در ماه منتهی به انتخابات بود. نتانیاهو تلاش کرد سوار درخواست آمریکا برای ایجاد آمادگی جهت حمله شود، بدون تاریخ هدف، تا آن را به حمله‌ای واقعی تبدیل کند، با یک تاریخ، هر تاریخی، مهم این بود که پیش از انتخابات باشد.

به نوشته برگمن، چنین حمله‌ای به ضد حمله ایرانی و از سرگیری جنگ می‌انجامید؛ با تمام پیامدهای سیاسی. وقتی نتانیاهو دریافت که به دلیل مخالفت رئیس ستاد کل و فرمانده نیروی هوایی، همراه با ناقص بودن آمادگی آمریکا و تردید ترامپ در مورد مصلحت اقدام پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، حمله هوایی رخ نخواهد داد، به ارزیابی همان مقام‌ها درباره آن طرح جایگزین روی آورد. این امر خشم و نگرانی را در رأس ستاد کل ارتش و درون جامعه اطلاعاتی اسرائیل برانگیخت. از دید نتانیاهو، آن مقام‌ها ارزیابی کردند، در صورت کلید خوردن این طرح سری، واکنش ایرانی، انتقام سخت از اسرائیل خواهد بود و از انتقام ایرانی تا از سرگیری وضعیت جنگی در خاورمیانه، راه بسیار کوتاه است.