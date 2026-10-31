حراج باران ۳۶۹ میلیارد و ۶۰ میلیون تومان فروخت

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین دوره حراج تخصصی هنرهای ایرانی و اسلامی باران که پس از هفت سال وقفه، با رویکردی پژوهش‌محور در جهت صیانت از گنجینه‌های هنری، از سه‌شنبه ۵ آبان با نمایش عمومی آثار در مرکز همایش‌های بین‌المللی رایزن افتتاح شده بود، شامگاه جمعه ۸ آبان با ثبت رقم مجموع ۳۶۹ میلیارد و ۶۰ میلیون تومان و رونق‌بخشی به بازار مجموعه‌داری حرفه‌ای به کار خود پایان داد. در این دوره، «سوخت چرم» اثر میرزا آقا امامی با قیمت ۷۹ میلیارد تومان عنوان ارزشمندترین اثر حراج را به خود اختصاص داد.

حراج باران در پنجمین دوره خود، در راستای معرفی و ارتقای ارزش تمدنی هنر ایرانی، ۶۹ اثر شناسنامه‌دار از ۵۳ هنرمند شاخص و همچنین آثار قدمت‌دار تاریخی را به معرفی و فروش گذاشت.

ارزش کارشناسی این آثار در قیمت پایه از ۱۲۰ میلیون تومان تا ۶۵ میلیارد تومان برآورد شده بود که در نهایت، ۵۹ اثر در فضایی رقابتی، شفاف و حرفه‌ای در میان علاقه‌مندان و مجموعه‌داران هنر ایرانی-اسلامی، با مجموع قیمت ۳۶۹ میلیارد و ۶۰ میلیون تومان (معادل یک میلیون و ۳۶۶ هزار و ۸۸۸ دلار) چکش خورد تا سرمایه‌گذاری در عرصه فرهنگ و هنر بیش از پیش تقویت شود.

در این دوره، «سوخت چرم» اثر میرزا آقا امامی با قیمت پایه ۶۵ میلیارد تومان، در پی استقبال هنرپژوهان، به قیمت نهایی ۷۹ میلیارد تومان چکش خورد.

دومین اثر این حراج، تابلوی «دیدار شاهانه پادشاه صفوی با پادشاه هندی» اثر محمد علی ابن آقانجف نقاش‌باشی بود که با قیمت پایه ۵۵ میلیارد تومان عرضه شد و با قیمت ۵۷ میلیارد تومان در جایگاه دوم رکوردهای این رویداد ایستاد.

سومین اثر برتر، «قرآن سلجوقی» بود که به‌عنوان سند تاریخی و هنری ارزشمند، با قیمت ۴۵ میلیارد تومان به مجموعه‌داران واگذار شد.

چهارمین اثر نیز «پرده گلابتون‌دوزی عثمانی با طغرای سلطان محمود دوم» بود که به قیمت ۳۷ میلیارد تومان چکش خورد.

در جهت حمایت از سطوح مختلف هنر و خوشنویسی، آثاری چون «سیاه مشق» از محمد حسین تهرانی، «فرمان ناصرالدین شاه قاجار»، «سطر نستعلیق با تذهیب طلا» منسوب به میرزا محمدکاظم طهرانی (میرزاکاظم) و «قطعه خط» از علیرضا کدخدایی هر یک به قیمت ۳۲۰ میلیون تومان به فروش رسیدند و حمایت خریداران را جلب کردند.

جزئیات فروش سایر گنجینه‌های خط، نگارگری و صنایع دستی در پنجمین حراج تخصصی باران به شرح زیر است:

* اثر «جواهر قلم» (آیه و ان یکاد) از مهدی موسوی: ۷۵۰ میلیون تومان

* اثر «خط گلزار» (نصر من الله و فتح قریب) از آقا حسین: یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان

* اثر «قطعه کتابت با اقوال اخلاقی» از ابوالقاسم اصفهانی: ۵۵۰ میلیون تومان

* اثر «سیاه مشق» از محمدحسین تهرانی: ۳۲۰ میلیون تومان

* اثر «فرمان محمد شاه قاجار»: ۴۰۰ میلیون تومان

* اثر «فرمان ناصرالدین شاه قاجار ۱»: ۵۵۰ میلیون تومان

* اثر «فرمان ناصرالدین شاه قاجار ۲»: ۳۲۰ میلیون تومان

* اثر «فرمان ناصرالدین شاه قاجار ۳»: ۶۰۰ میلیون تومان

* اثر دستخط قائم مقام فراهانی: یک میلیارد تومان

* اثر تاریخی «قرآن سلجوقی» (متعلق به اواخر دوره سلجوقی، کتابت‌شده به خط محقق، با سابقه مرمت‌های تاریخی که نشان‌دهنده اهتمام مستمر ایرانیان در حفظ میراث قرآنی است): ۴۵ میلیارد تومان

* کتاب «ادعیه زادالمعاد» از محمدحسن اصفهانی: ۷۵۰ میلیون تومان

* نسخه‌ای نفیس از «مثنوی معنوی» اثر شمس‌الدین علی کاتب شیرازی: ۱۳ میلیارد تومان

* اثر «مقتل» از عبدالنبی شیرازی: سه میلیارد و یکصد میلیون تومان

* اثر «فهرست قطعه ۱۵ سوره قرآن» از ابراهیم زرین قلم شیرازی: ۷۰۰ میلیون تومان

* اثر «قطعه خط» از سلطان محمد اصفهانی: یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان

* اثر «سطر نستعلیق با تذهیب طلا» منسوب به میرزا محمدکاظم طهرانی: ۳۲۰ میلیون تومان

* اثر «قطعه خط رنگین‌نویسی» از میرزا ابوالقاسم فرهنگ شیرازی: ۲ میلیارد و یکصد میلیون تومان

* اثر «قطعه خط شکسته نستعلیق» از محمد قاسم (میرزاکوچک): ۹۵۰ میلیون تومان

* اثر «قطعه خط» از میرزا فتح‌الله شیرازی: ۷۰۰ میلیون تومان

* اثر «قطعه خط سیاه مشق» از میرزا احمد شاملو مشهدی: یک میلیارد و یکصد میلیون تومان

* اثر «شمایل حضرت علی (ع)» از ابراهیم زرین قلم: یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان

* اثر «شمایل حضرت امیرالمومنین» (هنرمند ناشناس): یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان

* اثر «نقاشی مینیاتور و خط» (هنرمند ناشناس): ۳۸۰ میلیون تومان

* اثر «دختر تفنگ به دست» (هنرمند ناشناس): ۴۹۰ میلیون تومان

* اثر «مهر» از یارمحمدخان کرمانشاهی: ۲ میلیارد و یکصد میلیون تومان

* اثر «سوخت چرم» از میرزا آقا امامی: ۷۹ میلیارد تومان

* اثر «پرده گلابتون‌دوزی عثمانی با طغرای سلطان محمود دوم» (مزین به کتیبه‌های قرآنی و ترکیب هنرهای اسلامی و اروپایی): ۳۷ میلیارد تومان

* اثر «دیدار شاهانه پادشاه صفوی با پادشاه هندی» از محمد علی ابن آقانجف نقاش‌باشی (نمونه‌ای شاخص از هنر لاکی دوره قاجار): ۵۷ میلیارد تومان

* اثر «قطعه چلیپا» از حضرت میرعماد: سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان

* اثر «قطعه خط» از علیرضا عباسی خوشنویس نامدار دربار صفوی (مصور در کتاب اطلس خط): ۱۰ میلیارد و پانصد میلیون تومان

* ۲ اثر «سطر نستعلیق» از احمد بن شمس‌الدین محمد نی‌ریزی و علاءالدین تبریزی: ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان

* اثر «خط شکسته نستعلیق» از درویش عبدالمجید مهرانی طالقانی: سه میلیارد و یکصد میلیون تومان

* اثر «قطعه خط» از محمد علی قربانی: ۴۱۰ میلیون تومان

* اثر «قدر عمر» از یدالله کابلی خوانساری: ۸۵۰ میلیون تومان

* اثر «طومار» از امیراحمد فلسفی: یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان

* اثر «قطعه خط» از علی‌اشرف صندوق‌آبادی: یک میلیارد و یکصد میلیون تومان

* اثر «قطعه خط» از کیخسرو خروش: ۶۵۰ میلیون تومان

* اثر «قطعه خط چلیپا» از محمد سلحشور: ۳۷۰ میلیون تومان

* اثر «قطعه خط چلیپا» از فتحعلی واشقانی فراهانی: ۳۴۰ میلیون تومان

* اثر «قطعه خط» از امیراحمد فلسفی: یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان

* اثر «آیه ۱۸۴ سوره بقره» از احمد عبدالرضایی: ۸۵۰ میلیون تومان

* اثر «آیت‌الکرسی» از محمد علی قربانی: ۷۵۰ میلیون تومان

* اثر «قطعه خط» از کیخسرو خروش: ۵۵۰ میلیون تومان

* اثر «قطعه خط» از علیرضا بخشی: ۴۴۰ میلیون تومان

* اثر «قطعه خط» از علی اشرف صندوق‌آبادی: ۷۵۰ میلیون تومان

* اثر «درخت غنچه برآورد ...» از محمدعلی گرجستانی: ۶۵۰ میلیون تومان

* اثر «قطعه خط» از علیرضا کدخدایی: ۳۲۰ میلیون تومان

* اثر «مرقع عاملی» از امیرهوشنگ عاملی: یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان

* اثر «فرش الکی» تهران (کارخانه استاد اصغر): چهار میلیارد و هشتصد میلیون تومان

* اثر «فرش خواجه» از محمد علی خواجه: سه میلیارد و دویست میلیون تومان

* اثر «خط‌نقاشی» از محمد احصایی: هشت میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان

* اثر «نقاشی‌خط» از صادق تبریزی: ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان

* اثر «خط‌نقاشی برجسته» از رضا مافی: ۱۱ میلیارد تومان

* اثر «نقاشی‌خط» دیگری از صادق تبریزی: ۱۲ میلیارد تومان

* اثر «خط‌نقاشی» از مهدی فلاح: ۸۰۰ میلیون تومان

* اثر «خط‌نقاشی» از عذرا حقیقی بخشایش: یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان

* اثر «آیه ۱۶۳ سوره آل عمران» از غلامرضا ماهرویی: یک میلیارد تومان

* اثر «خط‌نقاشی» از مهر یعقوب سنگتراش: ۹۰۰ میلیون تومان

* اثر «عشق» از هادی روشن‌ضمیر: دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان

* اثر شاخص «پر سوم» ادای احترام به محمود فرشچیان: ۱۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان

در این راستا، ۱۰ اثر از جمله کتاب «مفاتیح‌الجنان» با ترجمه فارسی، اثر نقاشی سالار احمدیان، خط‌نقاشی محمود زنده‌رودی، اثر «ببر باد» پروانه اعتمادی، آینه فولادی دوره صفویه، تبر فولادی، قطعه خط منسوب به میرزا عمو تهرانی، کتاب ادعیه اثر آقاهاشم زرگر، زادالمعاد و کتاب ادعیه علاءالدین تبریزی به دلیل پایبندی حراج به حفظ حدود ارزیابی و صیانت از ارزش واقعی آثار، به فروش نرسیدند تا در موقعیت‌های پژوهشی و اقتصادی مناسب‌تر عرضه شوند.