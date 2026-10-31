افزایش حجم آب سد دامغان در قیاس با سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، حمید احسانی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در شرکت آب منطقه ای سمنان از افزایش آب در برخی از منابع و سدهای استان سمنان با توجه به بارندگی های اخیر خبر داد.

وی با اشاره به آخرین وضعیت سد دامغان بیان کرد: ظرفیت مخزن این سد در تراز نرمال ۱۶.۵ میلیون مترمکعب است و بر اساس آخرین آمار ، حجم آب موجود در آن به ۹ میلیون و ۶۱۸ هزار مترمکعب رسیده است.

مدیرعامل آب منطقه ای سمنان گفت: میزان ذخیره آب سد دامغان در مدت مشابه سال گذشته شش میلیون و ۷۴۲ هزار مترمکعب بود. مقایسه این ارقام نشان می‌دهد حجم آب ذخیره‌شده در این مخزن نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته و وضعیت آن از نظر منابع آبی بهبود یافته است.

احسانی با اشاره به تغییرات درصد پرشدگی این سد تصریح کرد: سهم آب موجود از ظرفیت مخزن سد دامغان که در سال گذشته ۴۱ درصد بود ، اکنون به ۵۸ درصد رسیده است ؛ آماری که بیانگر افزایش ۱۷ واحد درصدی میزان پرشدگی این سد در مقایسه با سال گذشته است.

وی در ادامه به وضعیت جریان آب ورودی و خروجی سد دامغان پرداخت و خاطرنشان کرد: میزان ورودی لحظه‌ای آب به این مخزن در سال جاری ۲۸۶ لیتر بر ثانیه ثبت شده ، در حالی که این شاخص در مدت مشابه سال گذشته ۱۴۹ لیتر بر ثانیه بود.

مدیرعامل آب منطقه ای سمنان ابراز کرد: بررسی آمار خروجی آب نیز از افزایش جریان تخلیه مخزن حکایت دارد به‌گونه‌ای که خروجی لحظه‌ای سد دامغان از ۲۵۲ لیتر بر ثانیه در سال گذشته به ۴۱۵ لیتر بر ثانیه در سال جاری رسیده و این ارقام نشان می‌دهد هم‌زمان با افزایش ورودی آب ، میزان خروجی لحظه‌ای مخزن نیز بیشتر شده است.

گفتنی است افزایش آب پشت سدها به معنای پایان بحران کم آبی یا عبور از بی آبی و ورود به ترسالی نیست و کماکان آب مهمترین و اساسی ترین معضل استان سمنان خواهد بود.