به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، شرکت حمل‌ونقل پاریس در بیانیه ای اعلام کرد که ۴۰ ایستگاه مترو امروز شنبه به دلیل اعتراضات در این شهر بسته خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از شرکت «آر.ای.تی.پی» (RATP) متولی حمل‌ونقل عمومی پاریسپ، امروز در پی پیش‌ ینی وقوع اعتراضات، بیش از ۴۰ ایستگاه مترو در پاریس، پایتخت فرانسه، تعطیل خواهند شد.

بر اساس این گزارش، تعطیلی این ایستگاه‌ها در روز شنبه به درخواست اداره پلیس و در چارچوب تدابیر امنیتی صورت می‌گیرد.

بیشتر این ایستگاه‌ ها در مرکز پاریس واقع شده‌اند.

فعالیت برخی از این ایستگاه‌ ها هم‌ اکنون متوقف شده و انتظار می‌ رود سایر ایستگاه‌ ها نیز در طول روز تعطیل شوند.

فرانسوی‌ ها برای سومین شنبه پیاپی اعتراض می‌ کنند، اما مقامات تجمع در مرکز پاریس را ممنوع کرده‌ اند و قرار است اعتراض در حومه شهر برگزار شود.