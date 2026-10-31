درگیری میان پلیس و معترضان در لیون فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت کشور فرانسه امروز شنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: امروز حدود ۱۵ هزار معترض در سراسر کشور (در اعتراضات مردمی) حضور داشتند.

خبرنگار الجزیره نیز گزارش داد: درگیری میان پلیس و معترضان در خیابان‌ های لیون واقع در شمال فرانسه رخ داده است.

اتحادیه‌های دانشجویی فرانسه پیشتر از آغاز دوباره تعطیلی و مسدودسازی دانشگاه‌ها و دبیرستان‌ها از روز سه‌شنبه خبر دادند؛ اقدامی که در ادامه اعتراضات ضد دولتی در سراسر این کشور انجام خواهد شد.

شبکه تلویزیونی ب‌اف‌ام‌تی‌وی امروز شنبه گزارش داد که سخنگوی اتحادیه دانشجویی از دانش‌آموزان و دانشجویان خواسته است به فراخوان اتحادیه‌های دانش‌آموزی و دانشجویی و ائتلاف مشترک اتحادیه‌ها برای مسدودسازی مراکز آموزشی پاسخ دهند.

او گفت: پنجشنبه نیز دوباره مراکز آموزشی را مسدود خواهیم کرد و سپس در تظاهرات پنجم نوامبر که کارگران اعتصاب‌کننده فراخوان آن را داده‌اند، شرکت می‌کنیم.

وی افزود: دانشجویان امیدوارند این بار شمار بیشتری در اعتراضات حضور یابند تا نشان دهند مطالباتشان مشروع است.