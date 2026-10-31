فرانسه: ۳۲۰ هزار نفر در اعتراضات شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، وزارت کشور فرانسه امروز شنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: ۳۲۰ هزار نفر در تظاهرات امروز در سراسر فرانسه شرکت کردند.

این رسانه در این باره اضافه کرد: درگیری‌ هایی نیز میان پلیس و معترضان در پاریس رخ داد. نیروهای امنیتی فرانسه و پلیس این کشور به منظور سرکوب معترضان مردمی به سمت تظاهرکنندگان گاز اشک‌ آور شلیک کردند.

وزارت کشور فرانسه ساعاتی پیش اعلام کرده بود: امروز حدود ۱۵ هزار معترض در سراسر کشور (در اعتراضات مردمی) حضور داشتند.

خبرنگار الجزیره نیز گزارش داده بود: درگیری میان پلیس و معترضان در خیابان‌ های لیون واقع در شمال فرانسه رخ داده است.

اتحادیه‌های دانشجویی فرانسه پیشتر از آغاز دوباره تعطیلی و مسدودسازی دانشگاه‌ها و دبیرستان‌ها از روز سه‌شنبه خبر دادند؛ اقدامی که در ادامه اعتراضات ضد دولتی در سراسر این کشور انجام خواهد شد.

شبکه تلویزیونی ب‌اف‌ام‌تی‌وی امروز شنبه گزارش داد که سخنگوی اتحادیه دانشجویی از دانش‌آموزان و دانشجویان خواسته است به فراخوان اتحادیه‌های دانش‌آموزی و دانشجویی و ائتلاف مشترک اتحادیه‌ها برای مسدودسازی مراکز آموزشی پاسخ دهند.

او گفت: پنجشنبه نیز دوباره مراکز آموزشی را مسدود خواهیم کرد و سپس در تظاهرات پنجم نوامبر که کارگران اعتصاب‌کننده فراخوان آن را داده‌اند، شرکت می‌کنیم.

وی افزود: دانشجویان امیدوارند این بار شمار بیشتری در اعتراضات حضور یابند تا نشان دهند مطالباتشان مشروع است.