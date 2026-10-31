اجرای ۴۵ هزار پروژه مسکن برای مددجویان بهزیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، آرزو ذکایی‌فر در نشست با خیرین حامی افراد دارای معلولیت کشور با تشریح آخرین اقدامات این سازمان در حوزه تأمین مسکن خانواده‌های دارای افراد دارای معلولیت گفت: در حال حاضر حدود ۴۵ هزار واحد مسکونی برای جامعه هدف سازمان بهزیستی در مراحل مختلف پیشرفت فیزیکی قرار دارد که بخشی از این واحدها مربوط به پروژه‌های نهضت ملی مسکن است.

وی با اشاره به وضعیت خانواده‌های دارای پنج و شش عضو دارای معلولیت گفت: در مجموع ۳۲ خانواده دارای شش عضو معلول در کشور شناسایی شده‌اند که با پیگیری‌های انجام‌شده و حمایت وزارت راه و شهرسازی و مشارکت سازمان بهزیستی، فرایند خرید مسکن برای این خانواده‌ها آغاز شده است.

ذکایی‌فر افزود: این خانواده‌ها در ۱۵ استان کشور سکونت دارند و تاکنون در برخی استان‌ها از جمله خراسان جنوبی فرایند خرید مسکن برای خانواده‌های مشمول انجام شده است. در استان خوزستان نیز برای سه خانواده دارای ۵ عضو معلول خرید مسکن در حال پیگیری است.

رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی افزود: برنامه‌ریزی شده است تا آذرماه و هم‌زمان با روز جهانی افراد دارای معلولیت برای هر ۳۲ خانواده مسکن خریداری شود.

وی با تأکید بر ضرورت مناسب‌سازی واحدهای مسکونی خریداری‌شده گفت: پس از خرید مسکن، متناسب با شرایط اعضای خانواده، اقدامات لازم برای مناسب‌سازی فضای داخلی، تأمین متراژ و امکانات مورد نیاز انجام خواهد شد. همچنین تأمین لوازم ضروری زندگی این خانواده‌ها از دیگر نیازهایی است که برای تحقق آن به دنبال جلب مشارکت خیرین هستیم.

ذکایی‌فر تصریح کرد: سازمان بهزیستی نیز در حد توان و متناسب با منابع موجود، سهمی از هزینه‌های تأمین مسکن و لوازم ضروری زندگی این خانواده‌ها را تقبل خواهد کرد. با توجه به قیمت بالای واحدهای مسکونی به‌ویژه خانه‌هایی با متراژ مناسب برای خانواده‌های پرجمعیت و دارای افراد دارای معلولیت، استفاده از ظرفیت خیرین و مشارکت‌های مردمی اهمیت زیادی دارد.

وجود ۴۵ هزار واحد مسکونی در مراحل مختلف ساخت

رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی با اشاره به شیوه‌های حمایتی این سازمان در حوزه مسکن گفت: حمایت‌های بهزیستی در این بخش از سه مسیر خرید مسکن، احداث واحد مسکونی و مشارکت در پروژه‌های نهضت ملی مسکن انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه پروژه‌های نهضت ملی مسکن یکی از مهم‌ترین چالش‌های فعلی سازمان در حوزه تأمین مسکن مددجویان است، افزود: این پروژه‌ها با مشکلاتی از جمله تغییر پیمانکاران و کندی روند اجرا مواجه هستند و در برخی موارد پیشرفت فیزیکی مناسبی ندارند. با این حال، سازمان بهزیستی از طریق مداخله، تسهیل‌گری و اختصاص منابع حمایتی، روند تکمیل بخشی از این واحدها را دنبال کرده است. در حال حاضر ۵ هزار و ۱۲۳ واحد مسکونی مربوط به جامعه هدف سازمان بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و با تأمین منابع مورد نیاز می‌توان زمینه تکمیل و تحویل آنها را فراهم کرد.

وی افزود: سازمان بهزیستی متناسب با شرایط و ضوابط حمایتی، کمک‌هایی را برای تکمیل واحدهای مسکونی در نظر گرفته است و در کنار آن، بخشی از سهم دولت و تسهیلات بانکی نیز برای این پروژه‌ها پیش‌بینی شده است؛ البته برخی خانواده‌ها به دلیل نداشتن ضامن موفق به دریافت تسهیلات نشده‌اند.

ذکایی‌فر با تأکید بر ضرورت شناسایی دقیق واحدهای نیمه‌تمام در استان‌ها و شهرستان‌ها گفت: اطلاعات واحدهای مسکونی باید به تفکیک استان و شهرستان بررسی شود تا بتوان با شناسایی ظرفیت‌های خیرین و سازماندهی مشارکت‌های مردمی، منابع را به سمت تکمیل واحدهای نیمه‌تمام هدایت کرد.

وی افزود: در همین راستا، جلساتی با مسئولان مربوطه برگزار شده و مقرر است ظرفیت مجامع خیرین و شعب استانی برای کمک به تکمیل واحدهای مسکونی نیمه‌تمام به کار گرفته شود تا با تقسیم نیازها به طرح‌های کوچک‌تر و مشخص در سطح شهرستان‌ها، امکان مشارکت مؤثرتر خیرین فراهم شود.