به گزارش خبرنگار مهر، سجاد برنجی، بعد از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از جمع‌آوری بیش از ۲۰ کیلومتر شبکه غیرمجاز و شناسایی نزدیک به ۶ هزار انشعاب غیرمجاز در شهریار خبر داد و بر ضرورت تداوم برخورد با تخلفات مرتبط با مصرف انرژی تأکید کرد.

برنجی پس از بازدید از اداره گاز شهرستان و در نشست با رئیس و تعدادی از عوامل این اداره، مدیریت مصرف گاز در آستانه فصل سرد سال را ضروری دانست و اصلاح الگوی مصرف و همراهی مردم را از مهم‌ترین راهکارهای عبور از ناترازی انرژی عنوان کرد.

وی با اشاره به آسیب‌دیدن بخشی از ظرفیت تولید گاز کشور در جریان جنگ رمضان و جنگ تحمیلی ۴۰ روزه اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های اعلام‌شده، حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید گاز کشور در حملات به زیرساخت‌های انرژی آسیب دیده است و همین مسئله ضرورت مدیریت مصرف و همکاری مردم و دستگاه‌های اجرایی را افزایش می‌دهد.

فرماندار ویژه شهرستان شهریار با بیان اینکه بخش خانگی سهم قابل‌توجهی از مصرف گاز کشور را به خود اختصاص می‌دهد، افزود: تنظیم دمای منازل در محدوده ۲۰ درجه سانتی‌گراد، استفاده از پوشش مناسب در فصل سرد و پرهیز از مصرف بی‌رویه، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به مدیریت مصرف گاز کمک کند.

برنجی همچنین بر ضرورت مشارکت رسانه‌ها، ائمه جمعه، صاحبان تریبون، شوراهای اسلامی، دهیاران، شهرداران و ظرفیت‌های مردمی در فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی درباره صرفه‌جویی انرژی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت برخورد با انشعابات غیرمجاز و مصادیق مصرف غیرمتعارف گاز گفت: برخورد قانونی با متخلفان باید بدون تبعیض انجام شود؛ چراکه مردم انتظار دارند با افرادی که با مصرف غیرمتعارف موجب هدررفت منابع عمومی می‌شوند نیز برخورد جدی صورت گیرد.

فرماندار شهریار با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی در برخورد با انشعابات غیرمجاز آب، برق و گاز، جمع‌آوری بیش از ۲۰ کیلومتر شبکه غیرمجاز و شناسایی نزدیک به ۶ هزار انشعاب غیرمجاز را حاصل تعامل دستگاه‌های اجرایی و قضایی دانست و بر استمرار و تشدید این اقدامات تأکید کرد.

برنجی همچنین خواستار مشارکت نیروی انتظامی، شوراهای اسلامی، دهیاران، شهرداران و مجموعه بسیج در شناسایی و مقابله با تخلفات مرتبط با مصرف غیرمجاز انرژی شد.

وی با تأکید بر ضرورت نظارت بر مصرف انرژی در دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: تمامی ادارات و دستگاه‌های دولتی موظف به رعایت دستورالعمل‌های ابلاغی برای کاهش مصرف انرژی هستند و در صورت تخلف، موضوع از طریق مراجع نظارتی و دستگاه قضایی پیگیری خواهد شد.

فرماندار شهریار در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم تعامل با واحدهای تولیدی و صنعتی تأکید کرد و خواستار برگزاری نشست مشترک اداره صنعت، معدن و تجارت و اداره جهاد کشاورزی با اداره گاز برای بررسی راهکارهای مدیریت مصرف، آموزش و کاهش محدودیت‌های احتمالی بخش تولید شد.