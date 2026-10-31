به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدحسین راجی عصر شنبه در همایش «طلایه‌داران هدایت» ویژه ایام فاطمیه که در محل اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد، با اشاره به ضرورت اقدام میدانی و تبلیغی در برابر تحرکات دشمن اظهار کرد: قرارگاه فاتح با هدف خنثی‌سازی فتنه‌ها و جلوگیری از جریان‌های طراحی‌شده شکل گرفت و برنامه‌ریزی اولیه آن بر مبنای یک بازه چهل‌روزه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های خودجوش مردمی استوار شد.

پژوهشگر حوزه انقلاب اسلامی با اشاره به معنای نام قرارگاه افزود: عنوان «فاتح» برگرفته از محورهای «فتنه‌زدایی»، «آفند حقوقی و مطالبه‌گری»، «تبیین»، «حل مسئله» و «مواسات» است تا از مسیر این پنج مؤلفه جلوی فتنه گرفته شود.

وی درباره روند ساماندهی تجمعات مردمی گفت: در مرحله نخست، برخی تجمع‌ها با یکدیگر شبکه‌سازی شدند و از هر تجمع پنج رابط شامل رابطان میدان (مسئول تجمع)، مطالبه، رسانه، تبیین و مواسات مشخص شد.

راجی با تأکید بر اقدامات حوزه رسانه و مواسات خاطرنشان کرد: بچه‌های رسانه با برگزاری دوره‌های عکاسی، تصویربرداری و تدوین با تلفن همراه، توانمندسازی نیروها را پیگیری کردند؛ در عرصه مواسات نیز از پرداخت بدهی دارویی مستمندان تا جمع‌آوری کاغذ و روزنامه‌های بازیافتی با خودروهای وانت جهت تبدیل به بسته‌های معیشتی و اتصال تجمعات برخوردار به مناطق کم‌برخوردار و پوشش روستاهای محروم اطراف مشهد با همراهی سازمان تبلیغات اسلامی اجرایی شده است.

پژوهشگر حوزه انقلاب اسلامی با اشاره به اهداف برپایی زنجیره‌های انسانی و تونل‌های پرچم گفت: شکل‌گیری زنجیره‌های انسانی با هدف حفظ امنیت فضای دانشگاه و انتقال آرامش به سطح شهر و دلگرمی نیروهای انقلابی در دستور کار قرار گرفت تا فضای هرگونه تحرک ناامن‌کننده از سوی ضد انقلاب و تروریست‌ها سلب شود.

وی از برنامه‌ریزی برای اجرای یک زنجیره انسانی فراگیر در مشهد خبر داد و افزود: زنجیره‌های انسانی اخیر، مراحل آزمایشی برای اجرای برنامه‌ای بزرگ است؛ به‌طوری‌که در ایام مبعث پیامبر، زنجیره انسانی پیوسته‌ای شکل خواهد گرفت که محورهای مختلف شهر از جمله قاسم‌آباد، وکیل‌آباد، تقی‌آباد، میدان شهدا، بلوار توس، میدان جانباز، سیدی، پایانه مسافربری، گلشهر، پنج‌تن، شهرک شهید باهنر، شهید رجایی، رستمی و مصلی را از مسیرهای گوناگون به بارگاه منور امام رضا (ع) متصل خواهد کرد.