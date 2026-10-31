به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علیرضا رئیسی گفت: در حوزه مرگ نوزادان باید یک «رویکرد تحلیلی» وجود داشته باشد و مشخص شود مشکل در کدام بخش از زنجیره مراقبت قرار دارد؛ آیا مراقبت از مادر باردار نیازمند تقویت است، یا در مراقبت از نوزادان و عملکرد بخش‌های مراقبت ویژه نوزادان مشکل وجود دارد.

وی افزود: بخشی از موارد مرگ نوزادان با مشاوره و آموزش صحیح قابل پیشگیری است و می‌توان از ظرفیت اساتید و متخصصان نوزادان در استان و همچنین مراکز علمی خارج از استان، برای ارتقای خدمات و مشاوره تخصصی استفاده کرد.

رئیسی بر تقویت آموزش کارکنان تأکید کرد و گفت: در حوزه مراقبت از نوزادان باید آموزش‌های لازم برای پرستاران، پزشکان و سایر کارکنان مرتبط به‌صورت جدی دنبال شود و این موضوع می‌تواند یکی از مداخلات مؤثر برای بهبود شاخص مرگ نوزادان باشد.

ضرورت ایجاد ثبات در شاخص مرگ مادران

معاون بهداشت وزارت بهداشت همچنین با اشاره به شاخص مرگ مادران باردار، بر ضرورت ایجاد نظام پایدار برای مراقبت و پیشگیری از مرگ مادران تأکید کرد و گفت: اگرچه باید از تلاش‌های دانشگاه در این زمینه قدردانی کرد، اما نباید صرفاً به کاهش یا صفر شدن شاخص در یک سال اکتفا کرد؛ چرا که ممکن است در سال بعد یک یا چند مورد مرگ مادر اتفاق بیافتد.

رئیسی افزود: باید سیستمی ایجاد شود که بتواند شاخص مرگ مادران را به‌صورت مستمر پایش و کنترل کند و اجازه ندهد این شاخص دچار نوسانات شدید شود.

معاون بهداشت وزارت بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت تفسیر صحیح شاخص‌های بیمارستانی، اظهار کرد: ضریب اشغال تخت به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای قضاوت درباره وضعیت ارائه خدمات در یک استان باشد و باید شاخص‌هایی مانند سرانه بار مراجعه به سطوح مختلف خدمات، نوع خدمات بستری و سرپایی و وضعیت ارجاع نیز در کنار یکدیگر بررسی شوند.

وی افزود: در دنیا بخش عمده‌ای از مراجعات در سطح یک انجام می‌شود، اما در کشور ما گاهی افراد برای مشکلات ساده‌ای مانند سرماخوردگی مستقیماً به متخصص یا فوق تخصص مراجعه می‌کنند که این موضوع از نظر اقتصاد سلامت مطلوب نیست.