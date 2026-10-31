میناب باید به کانونی ملی و جهانی برای تبیین مظلومیت شهدا تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در نشست ستاد استانی میناب که با حضور نمایندگان وزرای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده صداوسیما و معاون حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شد، با تشریح اقدامات انجام‌شده برای پاسداشت یاد و خاطره شهدای میناب اظهار کرد: از ابتدای این حادثه، با توجه به ابعاد گسترده و آثار عمیق آن، ضرورت داشت مجموعه اقدامات مرتبط با میناب در قالب یک برنامه منسجم، هماهنگ و چندوجهی دنبال شود.

وی با اشاره به پیش‌بینی ساخت مجموعه‌ای آموزشی به نام شهدای این حادثه افزود: در همین راستا، زمینی به مساحت ۲.۶ هکتار برای احداث مجتمع آموزشی اختصاص یافته است که بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، شش مدرسه شامل مقاطع مختلف تحصیلی دخترانه و پسرانه در آن احداث خواهد شد.

استاندار هرمزگان ادامه داد: با توجه به استقبال مجموعه‌های مختلف برای مشارکت در ساخت مدارس، تلاش شد زمینه حضور و مشارکت گسترده علاقه‌مندان فراهم شود. همچنین پیشنهاد نام‌گذاری و احداث ۱۶۸ مدرسه در نقاط مختلف کشور به یاد شهدای این حادثه مطرح شده است تا نام و خاطره این شهدا در سراسر ایران ماندگار بماند.

آشوری تازیانی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای ساماندهی گلزار شهدا و ایجاد فضاهای فرهنگی و یادمانی بیان کرد: آستان قدس رضوی برای ایجاد مجموعه‌ای فاخر فرهنگی در گلزار شهدا اعلام آمادگی کرده است. همچنین برای مدرسه‌ای که هدف حمله قرار گرفت و محل شهادت دانش‌آموزان بود، ایجاد یادمان و موزه در دستور کار قرار دارد.

وی تصریح کرد: در این زمینه، تقسیم کار میان دستگاه‌های مسئول، از جمله وزارت آموزش‌وپرورش، بنیاد شهید و فرماندهی نیروی دریایی سپاه در حوزه حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، پیش‌بینی شده است تا اقدامات با هماهنگی و انسجام بیشتری پیش برود.

استاندار هرمزگان با تأکید بر ضرورت مدیریت منسجم اقدامات مردمی و رسمی در میناب گفت: از ابتدای شکل‌گیری این حرکت، اعتقاد داشتیم که همه فعالیت‌های مردمی و اقدامات دستگاه‌های اجرایی باید در چارچوب یک نظام هماهنگ و منطقی ساماندهی شود تا ظرفیت‌های مختلف کشور در مسیر مشترکی به کار گرفته شوند.

وی با اشاره به نقش بخش‌های مختلف حکمرانی در این مسیر اظهار کرد: مشارکت دولت، مجلس، قوه قضائیه، نیروهای مسلح و سایر نهادهای حاکمیتی در کنار ظرفیت نهادهای مدنی و مردمی، می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری حرکتی فراگیر در حوزه‌های عمرانی، فرهنگی، هنری و اجتماعی باشد.

استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: حضور گسترده مردم از نقاط مختلف کشور در میناب و اشتیاق آنان برای خدمت‌رسانی و مشارکت در اقدامات مرتبط با شهدای این حادثه، ظرفیتی ارزشمند است که باید با برنامه‌ریزی صحیح به نتایجی ماندگار تبدیل شود.

آشوری تازیانی با اشاره به شکل‌گیری ستاد ملی مرتبط با این حادثه گفت: در جریان گفت‌وگوها و هماهنگی‌های انجام‌شده، ایده تشکیل ستادی ملی برای ساماندهی و انسجام‌بخشی به اقدامات مرتبط با میناب مطرح شد که پس از ارائه به رئیس‌جمهور و تأکید ایشان، در قالب یک ساختار رسمی پیگیری شد.

وی افزود: بر همین اساس، مقرر شد ستاد استانی و ستاد شهرستانی میناب نیز در امتداد ستاد ملی، مأموریت‌های خود را دنبال کنند تا برنامه‌ها در سطوح مختلف با هماهنگی و تقسیم کار مشخص اجرا شود.

استاندار هرمزگان با تأکید بر اینکه اقدامات مرتبط با میناب نباید صرفاً به ساخت یادمان‌ها و برگزاری برنامه‌های فرهنگی محدود شود، تصریح کرد: این شهر از نظر شاخص‌های توسعه همچنان با وضعیت مطلوب فاصله دارد و لازم است در کنار اقدامات فرهنگی و هنری، برنامه‌ای جامع برای توسعه آن تدوین و اجرا شود.

آشوری تازیانی ادامه داد: در همین راستا، تدوین طرح جامع توسعه میناب در دستور کار قرار گرفته و مطالعات آن از ابتدای کار آغاز شده است. هدف این است که فعالیت‌های فرهنگی، هنری، ورزشی و عمرانی و برنامه‌های مرتبط با مدیریت شهری، به‌صورت متوازن پیش بروند و حضور و رفت‌وآمدهای ملی به میناب، آثار مثبت و ماندگار فرهنگی، اجتماعی و تمدنی برای این منطقه به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای طراحی و احداث مجموعه‌های یادمانی و آموزشی در میناب گفت: برای انتخاب طرح‌های مناسب، فراخوان بین‌المللی در حوزه ساخت مدارس و طراحی نمادهای یادبود برگزار شده است تا مجموعه‌های پیش‌بینی‌شده از نظر معماری، هویت بصری و پیام فرهنگی، از هماهنگی و انسجام برخوردار باشند.

استاندار هرمزگان افزود: در طراحی این مجموعه‌ها، مدرسه محل حادثه، یادمان شهدای دانش‌آموز، فضاهای فرهنگی و موزه مرتبط با دفاع مقدس مورد توجه قرار گرفته‌اند تا ضمن پاسداشت مقام شهدا، امکان بازدید و آشنایی نسل‌های آینده با ابعاد این حادثه نیز فراهم شود.

آشوری تازیانی تأکید کرد: این بناها باید علاوه بر برخورداری از کیفیت و ماندگاری، بتوانند مظلومیت شهدای میناب و ابعاد این حادثه را به‌روشنی به تصویر بکشند و به نمادهایی ماندگار در حافظه تاریخی ملت ایران تبدیل شوند.

استاندار هرمزگان با اشاره به اهمیت تبیین ابعاد بین‌المللی حادثه میناب گفت: یکی از دغدغه‌های جدی ما از ابتدا این بود که در کنار اقدامات میدانی و عمرانی، اجازه ندهیم روایت‌های ساختگی و تحریف‌شده، حقیقت این حادثه را تحت تأثیر قرار دهند.

وی با بیان اینکه اقدامات انجام‌شده در پیگیری ابعاد حقوقی و بین‌المللی این حادثه نیز اهمیت داشته است، افزود: این موضوع در محکومیت اقدامات آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز بازتاب داشته و نشان داده است که پیگیری مستمر و تبیین دقیق واقعیت‌ها می‌تواند در مجامع بین‌المللی مؤثر باشد.

آشوری تازیانی خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت گسترده رسانه‌ای و هنری قدرت‌های سلطه، لازم است روایت مستند این حادثه با بهره‌گیری از ابزارهای مختلف رسانه‌ای، فرهنگی و هنری در سطح ملی و جهانی گسترش یابد.

وی با تأکید بر ضرورت تولید آثار فاخر در این زمینه گفت: برای ماندگار شدن حقیقت این حادثه، باید از ظرفیت سینما، ادبیات، هنرهای تجسمی، رسانه‌ها و سایر عرصه‌های فرهنگی بهره گرفت تا مظلومیت شهدای میناب به شکلی مؤثر برای افکار عمومی ایران و جهان تبیین شود.

استاندار هرمزگان در پایان تأکید کرد: مسیر پیش‌رو نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی و هنری و مشارکت مردم است تا میناب، در کنار پاسداشت مقام شهدای دانش‌آموز، به الگویی برای پیوند اقدامات فرهنگی و تمدنی با توسعه متوازن منطقه‌ای تبدیل شود.