به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از دبستان شجره طیبه همزمان با روز ملی خلیج فارس اظهار کرد: امروز در کنار قتلگاه کودکانی ایستادهایم که به دست رژیم جنایتکار آمریکا و رژیم کودککش اسرائیل به شهادت رسیدند؛ مکانی که هم سند حقانیت و عزت ملت ایران است و هم سند رسوایی دشمنانی که دستشان به خون بیگناهان آلوده شده است.
وی با بیان اینکه یاد و خاطره شهدای این حادثه برای همیشه در ذهن و قلب ملت ایران ماندگار خواهد بود، افزود: این خاک، خاکی مقدس است و هر کسی که به این مکان قدم بگذارد عظمت و مظلومیت این حادثه را درک خواهد کرد.
استاندار هرمزگان با مقایسه جایگاه این مکان با نقاط ماندگار تاریخ اسلام عنوان کرد: همانگونه که کربلای حسینی منشأ تحولات بزرگ در تاریخ شد، خون پاک دانشآموزان و شهدای این مدرسه نیز به سندی ماندگار در رسوایی جنایتکاران جهان تبدیل خواهد شد.
آشوری تازیانی از برنامهریزی برای تبدیل این محل به یک مجموعه فرهنگی ـ زیارتی خبر داد و تصریح کرد: با حفظ ساختار و هویت این مکان، دبستان شجرهطیبه به موزه جنگ، یادمان شهدا و زیارتگاهی برای زائران تبدیل خواهد شد تا ابعاد این جنایت به جهانیان معرفی شود.
وی همچنین از قرار گرفتن این مکان در برنامه کاروانهای راهیان نور خبر داد و گفت: برنامهریزی شده است «کربلای میناب» در کنار دیگر یادمانهای دفاع مقدس و مقاومت، به یکی از مقاصد مهم زیارتی کشور تبدیل شود تا عاشقان شهدا و حقیقت بتوانند از این مکان بازدید کنند.
استاندار هرمزگان در پایان تأکید کرد: این مجموعه با سه محور اصلی شامل قتلگاه شهدا، مزار شهیدان و مدرسهای که در آینده ساخته خواهد شد، به زیارتگاهی برای دوستداران اهلبیت(ع) و دلدادگان فرهنگ ایثار و شهادت تبدیل میشود و پیام مظلومیت و مقاومت ملت ایران را برای نسلهای آینده زنده نگه خواهد داشت.
نظر شما