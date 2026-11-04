به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان میناب که با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد، ضمن تسلیت این واقعه دردناک به خانواده‌های معظم شهدا، دانش‌آموزان و فرهنگیان اظهار داشت: میناب شهری با اصالت فرهنگی و تمدنی هفت‌هزارساله است که در طول تاریخ، از مبارزه با استعمارگران پرتغالی و انگلیسی گرفته تا حماسه‌آفرینی‌های مختلف، کارنامه‌ای درخشان در دفاع از کیان این سرزمین داشته است.



میناب؛ تابلوی تمام‌نمای همبستگی و انسجام ملی

استاندار هرمزگان با یادآوری جلوه‌های بی‌نظیر حضور مردم و مسئولان در این حادثه تصریح کرد: همان‌گونه که حضرت زینب (س) در واقعه کربلا فرمودند «ما رأیت الا جمیلا»، صحنه‌های حضور پرشور، صمیمی و بی‌منت مردم از اقصی نقاط کشور و خودِ میناب در این سوگ عظیم، تجلی‌بخش زیباترین جلوه‌های همبستگی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی بود و دشمنان را در رسیدن به اهدافشان ناکام گذاشت.



وی افزود: رهبر معظم انقلاب همواره بر ضرورت اتحاد مقدس و یکپارچگی ملی در تمام اضلاع حکمرانی دولت، مجلس، قوه قضاییه، نیروهای مسلح و نهادهای مردمی تأکید کرده‌اند و عبور موفقیت‌آمیز استان هرمزگان از بحران‌های متعددی نظیر حوادث اخیر، سیلاب‌ها و چالش‌های منطقه‌ای در یک سال و نیم گذشته، مرهون همین همدلی، انسجام و پیروی از رهنمودهای امام و رهبری بوده است.



تبدیل سوگ به حماسه و توسعه

آشوری با تأکید بر اینکه نباید در سوگ ماند، بلکه باید آن را به حرکتی فرهنگی، تمدنی و پیشران توسعه تبدیل کرد، گفت: با ابتکار دکتر صالحی‌امیری و موافقت دولت، «ستاد ملی میناب» شکل گرفت و در امتداد آن، ستاد استانی و شهرستانی نیز برای اجابت خواسته‌ها و مطالبات به‌حق و منطقی این مردم نجیب راه‌اندازی شد.



وی خاطرنشان کرد: این ستاد با مشارکت ۲۲ دستگاه اجرایی و نهادهای مدنی، نظام‌نامه‌ای جامع تدوین کرده است تا با انتظام‌بخشی به فعالیت‌ها، زمینه بازگشت نشاط و توسعه متوازن شهری و روستایی را در شأن و منزلت شهدای این دیار فراهم کند.



ظرفیت‌های راهبردی میناب در توسعه دریاپایه و مکران

استاندار هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه میناب به عنوان دومین شهر بزرگ استان و مرکز «مکران غربی» یادآور شد: بیش از ۵۳ درصد از عرصه سواحل مکران در محدوده استان هرمزگان قرار دارد و میناب می‌تواند با تکیه بر اسناد بالادستی، قانون برنامه هفتم توسعه و رویکرد اقتصاد دریاپایه، به کانون مهمی در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، علمی و فناوری تبدیل شود.



آشوری در پایان ابراز امیدواری کرد: با حضور وزیر میراث فرهنگی و هیئت همراه، و به برکت خون مطهر شهدای این حادثه، شاهد برافروختن دوباره پرچم توجه ویژه دولت به میناب و شتاب‌بخشی به طرح‌های پیشران و محرک توسعه در این منطقه باشیم.