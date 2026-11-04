به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی چهارشنبه در ویژه‌برنامه روایت ستاره‌هه که با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، جمعی از فرهیختگان، فعالان فرهنگی، هنری و رسانه‌ای و خانواده‌های شهدا برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدرسه شجره طیبه میناب اظهار کرد: از نخستین روزهای وقوع این جنایت، جلوه‌های ارزشمندی از همدلی، اتحاد و انسجام مردم و همچنین همراهی اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه در ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار به نمایش گذاشته شد.

وی با اشاره به برگزاری این برنامه به همت وزارت میراث فرهنگی و در چارچوب فعالیت‌های ستاد ملی پیگیری جنایت میناب افزود: این گردهمایی فرصتی برای بازخوانی جنایات جنگی آمریکا و تبیین ابعاد انسانی و تاریخی این حادثه است.

استاندار هرمزگان با اشاره به بازتاب جهانی حادثه میناب و حضور خبرنگارانی از کشورهای مختلف برای بازدید از مدرسه شجره طیبه، روایت کرد: خبرنگاران بین‌المللی پس از بازدید از محل حادثه، در گفت‌وگوهایی که با آنان داشتیم، علاقه‌مند بودند تنگه هرمز را نیز از نزدیک ببینند. در این دیدار تأکید کردم که تنگه هرمز در اختیار نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران است و از آنان خواستم به‌جای هر اقدام دیگری، سفیر حقیقت باشند و آنچه را دیده‌اند، برای جهانیان روایت کنند.

آشوری تازیانی با یادآوری نقش‌آفرینی نیروهای مسلح در صیانت از امنیت و تمامیت ارضی کشور تصریح کرد: در جریان جنگ رمضان و نبرد هرمز، نیروهای مسلح با پایمردی و استقامت ایستادند و اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک وطن در اختیار دشمن قرار گیرد.

وی با اشاره به شرایط حساس جزایر راهبردی استان هرمزگان و حملات صورت‌گرفته به برخی زیرساخت‌ها و تأسیسات این مناطق، خاطرنشان کرد: در آن شرایط، پشتیبانی از نیروهای مسلح و خدمت‌رسانی به مردم و خانواده‌های شهدا را وظیفه خود دانستیم و همه ظرفیت‌های استان برای انجام این مسئولیت به میدان آمد.

استاندار هرمزگان، یکی از مهم‌ترین عوامل عبور موفق استان از شرایط جنگی را وحدت و یکپارچگی در حاکمیت و مشارکت گسترده مردم دانست و گفت: در هرمزگان، با تکیه بر یکپارچگی مجموعه حاکمیت، همراهی نهادهای مردمی و حضور فعال شهروندان در صحنه‌های مختلف، توانستیم از شرایط دشوار جنگ رمضان و نبرد هرمز با سربلندی عبور کنیم و پرچم پرافتخار ایران را در کنار آب‌های نیلگون خلیج فارس و تنگه هرمز برافراشته نگه داریم.

آشوری تازیانی با تأکید بر ضرورت تبدیل ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی حادثه میناب به فرصتی برای پیشرفت منطقه بیان کرد: امروز وظیفه داریم با همدلی و انسجام، این سوگ بزرگ را به حماسه و این حماسه را به حرکتی فرهنگی و تمدنی تبدیل کنیم؛ حرکتی که مجاهدت‌های آشکار و پنهان مردم این سرزمین را در حافظه تاریخی ایرانیان ثبت کند.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی هفت‌هزارساله منطقه میناب افزود: باید با پاسداشت مقام شهدا، تکریم خانواده‌های آنان و توجه به مطالبات به‌حق مردم، زمینه‌ساز توسعه میناب و شکل‌گیری هویتی ماندگار برای این منطقه باشیم؛ مینابی که می‌تواند به نمادی از ایستادگی و مقاومت و به تعبیر امروز، «کربلای ایران» تبدیل شود.

استاندار هرمزگان در پایان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و جریان‌های فرهنگی و اجتماعی خاطرنشان کرد: آنچه در چارچوب ستاد ملی پیگیری جنایت میناب دنبال می‌شود، حرکتی عمیق و جمعی است که باید با انسجام، همبستگی و مشارکت همه ظرفیت‌ها به نتیجه برسد؛ حرکتی که ضمن پاسداشت خون شهدا، مطالبات خانواده‌های معظم شهدا و مردم شریف میناب و هرمزگان را نیز محقق کند.