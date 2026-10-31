به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد سبزی بعدازظهر شنبه در آیین تکریم و معارفه فرماندار شهرستان زرندیه اظهار کرد: برنامه‌ریزی هدفمند، تقویت زیرساخت‌ها و استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی و کارشناسی برای شتاب‌بخشی به روند توسعه این شهرستان ضروری است.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت مدیریت منابع آب اظهار کرد: مسئله آب از موضوعات اساسی شهرستان است و باید با نگاهی بلندمدت برای تأمین و مدیریت منابع آبی در سال‌های آینده برنامه‌ریزی شود، در این راستا، تکمیل شبکه فاضلاب، احداث تصفیه‌خانه و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای بهره‌برداری از پساب باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد.

وی توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل را از دیگر ضرورت‌های منطقه دانست و با اشاره به وضعیت جاده قدیم تهران گفت: بخشی از این محور بهسازی و به بزرگراه تبدیل شده، اما قطعه باقی‌مانده همچنان نیازمند تکمیل است.

حجت الاسلام سبزی با اشاره به پیش‌بینی اعتبار حدود ۱۶۰ میلیارد تومانی برای اجرای این پروژه افزود: اعتبار مورد نیاز تخصیص یافته و انتظار می‌رود با تعیین تکلیف پیمانکار، عملیات اجرایی بخش باقی‌مانده هرچه سریع‌تر آغاز شود.

وی همچنین از پیگیری احداث جاده جدید خلبان خبر داد و اظهار کرد: در نشست روز پنجشنبه با مسئولان وزارتخانه و استاندار، موضوع اجرای این مسیر مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت و باید اذعان کرد احداث این جاده با کاهش حدود ۲۰ کیلومتری مسیر تردد، می‌تواند در کاهش مصرف سوخت، صرفه‌جویی در زمان و تسهیل عبور و مرور خودروهای سبک و سنگین نقش مؤثری داشته باشد.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس با ابراز امیدواری نسبت به مشارکت خیران و حمایت دولت در اجرای این طرح تصریح کرد: تلاش می‌شود زمینه آغاز عملیات اجرایی پروژه در آینده نزدیک فراهم شود.

حجت الاسلام سبزی، اتصال زرندیه به شبکه حمل‌ونقل ریلی و مترو پرند را از دیگر مطالبات مهم منطقه برشمرد و گفت: با توجه به توسعه شهر پرند، استقرار شرکت‌ها و واحدهای صنعتی در این محدوده و حجم بالای تردد میان این مناطق و تهران، امتداد شبکه مترو می‌تواند به تسهیل رفت‌وآمد شهروندان کمک قابل توجهی کند.

وی افزود: این موضوع از طریق مکاتبه با رئیس‌جمهور و وزارتخانه مربوطه پیگیری شده و ضروری است مسئولان استانی و شهرستانی نیز با هماهنگی و تعامل، زمینه تحقق این مطالبه را فراهم کنند. توسعه حمل‌ونقل ریلی در کنار تکمیل محورهای مواصلاتی، آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی برای منطقه به همراه خواهد داشت.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های تأمین و توزیع کالاهای اساسی تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت فروشگاه‌ها و مراکز عرضه کالا، از جمله فروشگاه نگین، می‌تواند در تأمین مایحتاج عمومی، مدیریت بازار، کنترل قیمت‌ها و مقابله با گران‌فروشی مؤثر باشد.

حجت‌الاسلام سبزی، مدیریت کارآمد را نیازمند هدف‌گذاری مشخص و برنامه‌ریزی اصولی دانست و اظهار کرد: مدیریت شهرستان باید با تعیین اهداف روشن، مسیر توسعه را ترسیم کرده و برای تحقق برنامه‌ها از نیروهای متعهد، توانمند و دلسوز استفاده کند.

وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی در برخی دستگاه‌های اجرایی، از جمله حوزه محیط‌بانی و بنیاد شهید، افزود: این کمبودها ضرورت توجه جدی به تأمین، توزیع و ساماندهی نیروی انسانی در سطح استان و شهرستان‌ها را نشان می‌دهد.

حجت الاسلام سبزی شناخت ویژگی‌های اجتماعی و روحیات مردم و برخورداری از مهارت تعامل با اقشار مختلف را از دیگر الزامات مدیریت موفق عنوان کرد و گفت: مدیران باید ظرفیت شنیدن انتقادها و دیدگاه‌های متفاوت را داشته باشند و با سعه‌صدر و مهارت ارتباطی، زمینه تعامل سازنده با مردم و مجموعه مدیریتی را فراهم کنند.

وی تصریح کرد: مدیر موفق علاوه بر رسیدگی به امور جاری، باید از نگاه بلندمدت، خلاقیت و قدرت تصمیم‌گیری برخوردار باشد و برای مسائل اساسی شهرستان راهکارهای مؤثر و ماندگار ارائه دهد.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی، بهره‌گیری از تجربه مدیران و نظرات کارشناسی را نیز ضروری دانست و افزود: کم‌تجربگی در مدیریت می‌تواند زمینه‌ساز تصمیم‌های نادرست و سوءاستفاده دیگران شود، در حالی که تصمیم‌گیری مبتنی بر خرد جمعی و مشورت با کارشناسان، از پختگی و اثربخشی بیشتری برخوردار است.