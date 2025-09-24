به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام محمد سبزی پیش از ظهرچهارشنبه در نشست با رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور، خواستار نگرش واقع‌بینانه و عادلانه به تخصیص منابع و اعتبارات شد و گفت: زیرساخت‌های آموزشی و مهارتی این منطقه به‌ویژه مراکز فنی و حرفه‌ای، به هیچ‌وجه متناسب با حجم فعالیت‌های اقتصادی، درآمدزایی و سطح نیاز صنایع نیست.

نماینده مردم ساوه وزرندیه در مجلس شورای اسلامی افرود: تنها برخی از شرکت‌های فعال در این دو شهرستان سالانه صدها میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنند، اما سهم این مناطق از بودجه عمومی و اعتبارات ملی، تناسبی با میزان درآمد تولیدشده ندارد، این نابرابری، چالشی جدی برای شهرستان‌هایی است که می‌توانند به موتور محرک اقتصاد ملی تبدیل شوند.

حجت الاسلام سبزی ادامه داد: حل این ناترازی نه‌تنها به توسعه پایدار منطقه منجر می‌شود، بلکه تقویت توان مهارتی در این شهرستان‌ها می‌تواند نیاز کل کشور به نیروی کار متخصص را نیز پاسخ دهد.

مهارت‌آموزی؛ کلید توسعه پایدار منطقه

نماینده ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت فرسوده مرکز فنی و حرفه‌ای زرندیه، آن را مغایر با شأن صنعتی منطقه دانست و از مسئولان خواست تا با ساخت مرکز جدید، این نقیصه جدی را برطرف کنند.

حجت الاسلام سبزی تصریح کرد: زمینی برای این منظور واگذار شده که انتظار می‌رود این فرصت با تخصیص بودجه لازم به مرحله اجرا برسد.

وی همچنین خواستار تجهیز و به‌روزرسانی مراکز فنی و حرفه‌ای ساوه شد تا این مراکز بتوانند مأموریت‌های جدیدی را در راستای آموزش مهارت‌های متناسب با فناوری‌های روز به انجام برسانند.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی افزود: حرکت به سمت تکنولوژی‌های پیشرفته، تنها با تربیت نیروی انسانی توانمند ممکن خواهد بود.

حجت‌الاسلام سبزی با انتقاد از کم‌توجهی برخی صنایع به مسئولیت اجتماعی خود، بر لزوم مشارکت فعال آنها در ساخت و تجهیز زیرساخت‌های آموزشی تأکید کرد.

وی سرمایه‌گذاری صنایع در آموزش‌های مهارتی را نوعی سرمایه‌گذاری بلندمدت برای خود این شرکت‌ها دانست، چراکه خروجی این سیستم آموزشی، نیروی کار کارآمد و آماده‌ای است که پاسخگوی نیاز تخصصی آن‌ها خواهد بود.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به موقعیت استراتژیک ساوه و زرندیه در مسیر ترانزیتی کشور و تنوع واحدهای تولیدی، این منطقه ظرفیت آن را دارد که به یکی از قطب‌های ملی آموزش مهارتی و تأمین نیروی انسانی متخصص برای سراسر کشور تبدیل شود اما این چشم‌انداز، بدون حمایت مالی، توسعه زیرساخت‌ها و طراحی نظام‌مند آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، به نتیجه نخواهد رسید.

حجت الاسلام سبزی اظهار کرد: تحقق این هدف نیازمند یک اراده جدی در سطح ملی است و می‌طلبد نگرش عدالت‌محور بر توزیع بودجه‌ها حاکم شود

و مبنای تصمیم‌گیری در این راستا بر اساس شاخص‌های توسعه‌ای واقعی، نه ملاحظات اداری و سیاسی باشد.