چالش واگذاری زمین برای ۸۰۰ خانواده در ساوه

خبرگزاری مهر، گروه استانها: واگذاری زمین به خانوادههای مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در شهرستان ساوه، پس از سالها انتظار، همچنان با ابهامها و مطالبات مختلفی همراه است. از مطالبه مبالغی در حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از برخی متقاضیان گرفته تا گلایه خانوادهها از طولانی شدن روند واگذاری و مشکلات سامانهای، از جمله مواردی است که دقت در اجرای این قانون را میطلبد. در این میان، مسئولان راه و شهرسازی از آمادهسازی اراضی، اصلاح تسهیلات متناسب با نرخ تورم و آغاز واگذاری مرحلهای پس از تعیین تکلیف متقاضیان خبر میدهند.
ضرورت اجرای کامل قوانین حوزه مسکن و حمایت از خانواده
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر در خصوص روند واگذاری زمین به مشمولان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار کرد: با وجود تکالیف قانونی دولت در این زمینه، برخی خانوادهها پس از سالها انتظار، با مطالبه مبالغ سنگینی برای دریافت زمین مواجه شدهاند.
حجت الاسلام محمد سبزی با تأکید بر ضرورت اجرای کامل قوانین حوزه مسکن و حمایت از خانواده، گفت: نهضت ملی مسکن و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسیدهاند و پذیرفتنی نیست که با گذشت چند سال، مردم همچنان در انتظار اجرای این قوانین و دریافت خدمات پیشبینیشده باشند.
وی با اشاره به مشکلات موجود در زمینه ارزشگذاری زمینها افزود: یکی از چالشهای اصلی، ضوابط مربوط به ارزشگذاری زمین است که در سال ۱۴۰۰ تعیین شده و با توجه به تغییر شرایط اقتصادی و افزایش قیمتها، نیازمند بازنگری است و ادامه این روند باعث شده خانوادههایی که مدتها در انتظار دریافت زمین بودهاند، اکنون با مبالغی مواجه شوند که تأمین آن برای بسیاری از متقاضیان دشوار است.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس همچنین درباره وضعیت پروژههای مسکن در ساوه گفت: تاکنون حدود ۲ هزار واحد مسکونی در این شهرستان تحویل متقاضیان شده است، اما روند اجرای برخی پروژهها به دلیل عملکرد نامناسب پیمانکاران و همچنین افزایش شدید هزینههای ساخت، طولانی شد و در نهایت مردم این واحدها را با قیمت بالاتری تحویل گرفتند.
وی با بیان اینکه منطقه ساوه و زرندیه از ظرفیت مناسبی برای تأمین زمین مورد نیاز طرحهای مسکن برخوردار است و از این نظر محدودیت جدی وجود ندارد، افزود: بیشترین زمین مورد نیاز برای ساخت مسکن را در اختیار داریم و جای سؤال است که چرا این ظرفیت به شکل مناسب در اختیار مردم قرار نمیگیرد.
حجت الاسلام سبزی با اشاره به وضعیت طرح جوانی جمعیت در ساوه تصریح کرد: در چارچوب این طرح، ۸۰۰ قطعه زمین آماده واگذاری است که نزدیک به ۲۰۰ قطعه از آنها آماده تحویل شده است، اما مسئله اصلی میزان مبالغی است که از متقاضیان مطالبه میشود.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس افزود: برخی متقاضیان پس از حدود سه سال انتظار برای دریافت زمین، با مطالبه مبلغی در حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان مواجه شدهاند رقمی که با توجه به توان مالی بسیاری از خانوادهها، سنگین و خارج از استطاعت آنان است.
وی با اشاره به انجام مکاتباتی با مسئولان وزارت راه و شهرسازی، خواستار اصلاح قیمتگذاری زمینها شد و گفت: هدف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، حمایت عملی از خانوادهها و تسهیل شرایط زندگی و تأمین مسکن آنان است و اگر هزینههای واگذاری زمین به اندازهای افزایش یابد که متقاضیان توان پرداخت آن را نداشته باشند، عملاً هدف اصلی قانون محقق نخواهد شد.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس همچنین به تسهیلات پیشبینیشده برای متقاضیان اشاره کرد و گفت: در کنار واگذاری زمین، ظرفیتهای مختلفی برای حمایت مالی از خانوادهها وجود دارد؛ از جمله وام ۸۵۰ میلیون تومانی برای ساخت مسکن و همچنین امکان استفاده از تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی صندوق مسکن. علاوه بر این، برای حمایت بیشتر از خانوارهای کمدرآمد، برای دهکهای یک تا چهار نیز امکان بهرهمندی از تسهیلات و حمایتهای بلاعوض تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان پیشبینی شده است که میتواند بخشی از هزینههای ساخت مسکن را پوشش دهد.
وی با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای قوانین حوزه مسکن و جوانی جمعیت بیان کرد: انتظار مردم این است که قوانینی که با هدف حمایت از خانواده و تأمین مسکن تصویب شدهاند، پس از گذشت چند سال همچنان در مرحله وعده و انتظار باقی نمانند و دستگاههای مسئول با اصلاح فرآیندها، قیمتگذاریها و رفع موانع موجود، زمینه واگذاری زمین و تکمیل پروژههای مسکن را فراهم کنند.
طرح دغدغهها و مطالبات متقاضیان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ساوه با خبرنگار مهر
یکی از متقاضیان مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موضوع واگذاری زمین به خانوادههای مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار کرد: تکلیف واگذاری زمین به خانوادههایی که مشمول این قانون هستند، چه شد، چرا با وجود گذشت حدود چهار سال، هنوز خبری از واگذاری زمین به بسیاری از خانوادههای مشمول نیست.
رضا حسنی افزود: انتظار داریم مسئولان مربوطه موضوع واگذاری زمین به خانوادههای مشمول قانون جوانی جمعیت را بهطور جدی پیگیری کنند و پاسخ روشنی درباره روند اجرای این طرح و زمانبندی واگذاریها ارائه دهند.
حسنی ادامه داد: خانوادههایی که بر اساس قانون واجد شرایط دریافت زمین هستند، سالهاست منتظر تعیین تکلیف هستند و لازم است مسئولان ضمن شفافسازی درباره علت تأخیر، نسبت به تسریع در روند واگذاری زمین اقدام کنند.
وی گفت: امیدواریم این مطالبه خانوادههای ساوجی هرچه سریعتر مورد توجه قرار گیرد و مسئولان پاسخ دهند که پس از گذشت چهار سال، وضعیت واگذاری زمین به خانوادههای مشمول قانون جوانی جمعیت به کجا رسیده است.
دیگر متقاضی مسکن طرح جوانی جمعیت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بنده دارای فرزند سوم هستم و برای استفاده از تسهیلات پیشبینیشده در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به سامانه مربوطه مراجعه کردم، اما سامانه با نمایش پیام «قبلاً ثبتنام کردهاید»، از ثبت درخواست بنده جلوگیری میکند؛ این در حالی است که به هیچ عنوان پیش از این در سامانه مذکور ثبتنام نکردهام و هیچ درخواستی نیز از سوی بنده ثبت نشده است.
وی ادامه داد: خانوادههایی که مشمول این تسهیلات هستند نباید به دلیل خطا یا نقص سامانه از حقوق قانونی خود محروم شوند؛ بنابراین ضروری است ضمن شناسایی و رفع مشکل، نسبت به اصلاح اطلاعات ثبتشده و تعیین تکلیف خانوادههایی که با چنین خطایی مواجه شدهاند، اقدام فوری صورت گیرد.
مریم رحیمی یکی دیگر از شهروندان ساوجی و متقاضی طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز به خبرنگار مهر گفت: قانون جوانی جمعیت با هدف حمایت از خانوادهها تصویب شده و طبیعی است که انتظار داشته باشیم اجرای آن نیز متناسب با شرایط اقتصادی امروز باشد.
وی ادامه داد: بسیاری از خانوادهها توان مالی محدودی دارند و افزایش هزینههای ساخت مسکن باعث شده تأمین آورده برای آنها دشوار باشد، به همین دلیل، اصلاح میزان تسهیلات و مشخص شدن دقیق سهم آورده متقاضیان اهمیت زیادی دارد.
این شهروند ساوجی تصریح کرد: از مسئولان درخواست داریم روند اجرای طرح را شفاف اعلام کنند و مشخص شود حدود ۸۰۰ متقاضی که قرار است از طریق قرعهکشی تعیین تکلیف شوند، چه زمانی قرعهکشی خواهند شد و پس از آن، مراحل واگذاری زمین با چه زمانبندی انجام میشود.
راضیه رضایی نیز یکی از متقاضیان طرح جوانی جمعیت در ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سالهاست منتظر تعیین تکلیف زمین هستیم و هر بار موضوع واگذاری به آینده موکول میشود، با توجه به افزایش قیمت مسکن و هزینههای ساختوساز، دریافت زمین میتواند کمک بزرگی برای خانوادههای دارای سه فرزند و بیشتر باشد.
وی افزود: انتظار داریم مسئولان زمانبندی مشخصی برای قرعهکشی، تعیین قطعات و واگذاری اعلام کنند تا خانوادهها بدانند دقیقاً چه زمانی میتوانند از این قانون بهرهمند شوند همچنین امیدواریم وعدههایی که درباره اصلاح تسهیلات و اجرای مرحلهای واگذاری مطرح شده، هرچه سریعتر عملیاتی شود.
تسهیلات فرزندآوری متناسب با نرخ تورم اصلاح میشود
رئیس اداره راه و شهرسازی ساوه و زرندیه در گفتگو با خبرنگار مهر از ادامه عملیات آمادهسازی و جدولگذاری اراضی مربوط به طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خبر داد و گفت: با توجه به درخواستهای مطرحشده از سوی متقاضیان و پیگیریهای انجامشده، مقرر شده است مبلغ تسهیلات فرزندآوری متناسب با نرخ تورم مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
سیدرضا گودرزی اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در اجرای طرح جوانی جمعیت، تأمین و آمادهسازی اراضی برای واگذاری به خانوادههای واجد شرایط است که در همین راستا عملیات جدولگذاری و آمادهسازی اراضی در حال انجام است.
وی افزود: با توجه به افزایش هزینههای ساختوساز و تغییر شرایط اقتصادی طی سالهای اخیر، موضوع میزان تسهیلات و آورده مورد نیاز متقاضیان نیز از دغدغههای اصلی خانوادههای مشمول این طرح بوده است؛ از این رو با توجه به درخواستهای مردم و پیگیریهای نماینده، مقرر شده است مبلغ تسهیلات فرزندآوری متناسب با نرخ تورم اصلاح شود.
رئیس اداره راه و شهرسازی ساوه و زرندیه ادامه داد: این اقدام میتواند در کاهش بخشی از فشار مالی واردشده بر خانوادههای مشمول قانون جوانی جمعیت مؤثر باشد و زمینه را برای مشارکت بیشتر متقاضیان در فرآیند ساختوساز فراهم کند.
گودرزی با اشاره به تعداد متقاضیان این طرح در ساوه گفت: حدود ۸۰۰ نفر از متقاضیان طرح جوانی جمعیت از طریق قرعهکشی تعیین تکلیف خواهند شد و پس از مشخص شدن افراد واجد شرایط و تعیین قطعات، مراحل بعدی واگذاری اراضی دنبال خواهد شد.
وی تصریح کرد: فرآیند واگذاری اراضی پس از اصلاح مبلغ تسهیلات و مشخص شدن میزان آورده متقاضیان، بهصورت مرحلهای آغاز میشود و تلاش خواهد شد این فرآیند با برنامهریزی و هماهنگی لازم پیش برود.
رئیس اداره راه و شهرسازی ساوه و زرندیه تصریح کرد: تعیین میزان آورده متقاضیان از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ چرا که خانوادهها باید پیش از ورود به مرحله اجرایی، از تعهدات مالی و شرایط واگذاری اطلاع دقیق داشته باشند.
وی تصریح کرد: به همین منظور، پس از نهایی شدن مبالغ تسهیلات و سهم آورده، جزئیات مراحل اجرایی به متقاضیان اعلام خواهد شد.
گودرزی گفت: پس از انجام قرعهکشی و تعیین قطعات، واگذاری اراضی بهتدریج و متناسب با پیشرفت عملیات اجرایی انجام خواهد شد و متقاضیان در مراحل مختلف در جریان روند کار قرار خواهند گرفت.
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