به گزارش خبرنگار مهر، امیرعباس بقایی بعدازظهر شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری مراسم تشییع و تدفین شهدای گمنام در روستای جنت‌آباد، بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم و همکاری مجموعه‌های مسئول برای برگزاری شایسته این آیین تأکید کرد.

این نشست با هدف بررسی ابعاد مختلف برگزاری مراسم تشییع و تدفین شهدای گمنام و فراهم‌سازی مقدمات لازم برای اجرای این برنامه در روستای جنت‌آباد برگزار شد و مسئولان حاضر درباره چگونگی اجرای مراسم و الزامات مرتبط با آن به تبادل نظر پرداختند.

علاوه بر بقایی فرماندار قم و رئیس هیئت امنای شهدای گمنام شهرستان قم در این جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین علی لقمان‌پور مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان قم، بهشتی‌نژاد بخشدار مرکزی و جمعی از مسئولان محلی نیز حضور داشتند و موضوعات اجرایی این مراسم را مورد بررسی قرار داد.

در جریان این جلسه، بخش‌های مختلف برنامه تشییع و تدفین شهدای گمنام بررسی شد و حاضران دیدگاه‌های خود را درباره چگونگی برگزاری این آیین، فراهم‌کردن مقدمات اجرایی و تقسیم هماهنگی‌های مورد نیاز میان مجموعه‌های مسئول مطرح کردند.

همچنین نحوه تعامل دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط با برگزاری مراسم از محورهای مورد توجه در این نشست بود و بر لزوم هم‌افزایی و همکاری میان بخش‌های مختلف برای فراهم‌سازی زمینه اجرای مناسب برنامه تأکید شد.

برنامه‌ریزی برای حضور و مشارکت مردم در آیین تشییع و تدفین نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این جلسه بود و حاضران درباره چگونگی همراهی ظرفیت‌های مردمی با روند برگزاری مراسم به بحث و تبادل نظر پرداختند.