نمایشگاه آثار نقاشی هنرمند لرستانی افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه آثار نقاشی احمد بیرانوند با حضور ابراهیم طهماسبی، رئیس سازمان بسیج هنرمندان، شمس هنامی، رئیس انجمن هنرهای تجسمی لرستان و جمعی از هنرمندان گشایش یافت.

در این نمایشگاه، مجموعه‌ای از آثار این هنرمند با موضوع طبیعت و با تکنیک رنگ روغن در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است. همچنین تعدادی از آثار با مضامین اعتقادی و مذهبی و با تکنیک آبرنگ به نمایش درآمده که بیانگر تنوع موضوعی آثار این هنرمند است.

احمد بیرانوند از هنرمندان پیشکسوت و فعال در حوزه هنرهای تجسمی لرستان و از فعالان بسیج هنرمندان و انجمن هنرهای تجسمی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان است که سال‌ها در این عرصه فعالیت داشته است.

این نمایشگاه از ۹ تا ۱۱ آبان‌ماه میزبان علاقه‌مندان به هنرهای تجسمی خواهد بود و در دو نوبت صبح از ساعت ۱۰ تا ۱۲ و عصر از ساعت ۱۶ تا ۱۹ پذیرای بازدیدکنندگان است.