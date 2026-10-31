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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹

نمایشگاه آثار نقاشی هنرمند لرستانی افتتاح شد

نمایشگاه آثار نقاشی هنرمند لرستانی افتتاح شد

خرم‌آباد- نمایشگاه آثار نقاشی «احمد بیرانوند»، هنرمند پیشکسوت هنرهای تجسمی لرستان، با حضور جمعی از مسئولان و فعالان فرهنگی و هنری استان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه آثار نقاشی احمد بیرانوند با حضور ابراهیم طهماسبی، رئیس سازمان بسیج هنرمندان، شمس هنامی، رئیس انجمن هنرهای تجسمی لرستان و جمعی از هنرمندان گشایش یافت.

در این نمایشگاه، مجموعه‌ای از آثار این هنرمند با موضوع طبیعت و با تکنیک رنگ روغن در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است. همچنین تعدادی از آثار با مضامین اعتقادی و مذهبی و با تکنیک آبرنگ به نمایش درآمده که بیانگر تنوع موضوعی آثار این هنرمند است.

احمد بیرانوند از هنرمندان پیشکسوت و فعال در حوزه هنرهای تجسمی لرستان و از فعالان بسیج هنرمندان و انجمن هنرهای تجسمی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان است که سال‌ها در این عرصه فعالیت داشته است.

این نمایشگاه از ۹ تا ۱۱ آبان‌ماه میزبان علاقه‌مندان به هنرهای تجسمی خواهد بود و در دو نوبت صبح از ساعت ۱۰ تا ۱۲ و عصر از ساعت ۱۶ تا ۱۹ پذیرای بازدیدکنندگان است.

کد مطلب 6995629

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