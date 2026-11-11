به گزارش خبرگزاری مهر، دانشجویان دانشگاه شیراز در مرحله نهایی سی‌ویکمین المپیاد علمی دانشجویی کشور موفق به کسب چهار مدال و ۲۱ رتبه برتر یکم تا پانزدهم شدند.

در مرحله نخست این المپیاد در منطقه هفت شامل استان‌های فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد، ۳۵۸ دانشجو به رقابت پرداختند که ۷۲ نفر از آنان دانشجوی دانشگاه شیراز بودند و به مرحله نهایی راه یافتند.

همچنین مرحله نهایی این رقابت‌ها نیز از میان یک‌هزار و ۳۲۶ شرکت‌کننده از دانشگاه‌های مختلف کشور، ۲۱ دانشجوی دانشگاه شیراز موفق به کسب رتبه‌های برتر یک تا پانزدهم شدند.

در بخش مدال‌آوران، مریم معقولی در رشته زبان و ادبیات فارسی مدال طلا را کسب کرد و مهدیه ساعی‌زاده در رشته حقوق و سعید باقری و امیرحسین نعمت‌الهی در رشته سلول‌های بنیادی و مهندسی بافت، سه مدال برنز این دوره از رقابت‌ها را به دست آوردند.