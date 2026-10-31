به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نیکو، از انجام موفقیت‌آمیز جراحی برداشت توموری به وزن یک کیلو و ۵۰۰ گرم از بدن یک بیمار ۶۰ ساله در این بیمارستان خبر داد و گفت: این بیمار با توده‌ای بسیار بزرگ در ناحیه باسن چپ به بیمارستان مراجعه کرد که طی حدود ۱۰ سال رشد کرده بود و به دلیل حجم زیاد و فشار بر عصب سیاتیک، جراحی آن با حساسیت و پیچیدگی ویژه‌ای همراه بود.

وی افزود: این عمل با تخصص دکتر الهام رحیمی‌زاده، جراح عمومی، و همکاری دکتر محمدرضا فروتن، متخصص ارتوپدی، با موفقیت انجام شد و تومور به‌طور کامل و بدون بروز عارضه حین جراحی از بدن بیمار خارج شد.

مدیر بیمارستان حضرت امام خمینی(ره) آباده با اشاره به نتایج بررسی‌های پاتولوژی گفت: بر اساس گزارش آزمایشگاه، تومور از نوع بدخیم بافت نرم تشخیص داده شد.

وی ادامه داد: خوشبختانه بیمار سه هفته پس از جراحی، بدون درد قادر به راه رفتن است و روند مراقبت و پیگیری‌های درمانی او نیز به‌طور منظم از سوی تیم پزشکی انجام می‌شود.

نیکو همکاری تخصصی و بین‌رشته‌ای اعضای تیم درمان را از عوامل موفقیت این جراحی دانست و بر نقش این تعامل در ارائه خدمات درمانی مؤثر و ارتقای سلامت شهروندان تأکید کرد.