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۹ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۱۴

تومور یک‌ونیم کیلویی از بدن بیمار ۶۰ ساله در آباده خارج شد

تومور یک‌ونیم کیلویی از بدن بیمار ۶۰ ساله در آباده خارج شد

آباده- مدیر بیمارستان حضرت امام خمینی(ره) آباده از انجام موفقیت‌آمیز جراحی برداشت تومور بدخیم یک‌ونیم کیلویی از بدن یک بیمار ۶۰ ساله پس از ۱۰ سال رشد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نیکو، از انجام موفقیت‌آمیز جراحی برداشت توموری به وزن یک کیلو و ۵۰۰ گرم از بدن یک بیمار ۶۰ ساله در این بیمارستان خبر داد و گفت: این بیمار با توده‌ای بسیار بزرگ در ناحیه باسن چپ به بیمارستان مراجعه کرد که طی حدود ۱۰ سال رشد کرده بود و به دلیل حجم زیاد و فشار بر عصب سیاتیک، جراحی آن با حساسیت و پیچیدگی ویژه‌ای همراه بود.

وی افزود: این عمل با تخصص دکتر الهام رحیمی‌زاده، جراح عمومی، و همکاری دکتر محمدرضا فروتن، متخصص ارتوپدی، با موفقیت انجام شد و تومور به‌طور کامل و بدون بروز عارضه حین جراحی از بدن بیمار خارج شد.

مدیر بیمارستان حضرت امام خمینی(ره) آباده با اشاره به نتایج بررسی‌های پاتولوژی گفت: بر اساس گزارش آزمایشگاه، تومور از نوع بدخیم بافت نرم تشخیص داده شد.

وی ادامه داد: خوشبختانه بیمار سه هفته پس از جراحی، بدون درد قادر به راه رفتن است و روند مراقبت و پیگیری‌های درمانی او نیز به‌طور منظم از سوی تیم پزشکی انجام می‌شود.

نیکو همکاری تخصصی و بین‌رشته‌ای اعضای تیم درمان را از عوامل موفقیت این جراحی دانست و بر نقش این تعامل در ارائه خدمات درمانی مؤثر و ارتقای سلامت شهروندان تأکید کرد.

کد مطلب 6995640

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